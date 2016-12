Bude USD atraktivní investicí i v roce 2017?

Poslední americká data ukázala, že největší ekonomice světa se i ve třetím kvartále velmi dařilo – rostla až o 3,5 %, tedy o 0,3 % více, než činil první odhad. Trh přitom také čekal jen 3,2% růst. Investoři se po těchto pozitivních číslech nyní začnou pomalu soustředit na prosincové údaje z trhu práce a průzkumy z nákupního sektoru (ISM), které budou zveřejněny v prvním lednovém týdnu.

Prosincové zvyšování sazeb v USA nepřekvapilo, ale výbor FOMC (The Federal Open Market Committee při centrální bance) naznačil, že Fed očekává až tři další zvyšování úrokových sazeb v roce 2017. Ovšem trh zatím takové růstové projekce nereflektuje. Aktuálně kótuje jen 49% šanci na zvýšení sazeb v červnu a 65% šanci na září. Fed přitom sazby zvyšuje až tehdy, kdy to očekává minimálně 75 % trhu. Podle této indikace tedy v roce 2017 můžeme očekávat jedno, maximálně dvojí zvyšování sazeb.

Vzpomeňme si však na rok 2015, kdy byla situace stejná. Americká centrální banka naznačovala až čtyři zvyšování sazeb na rok 2016 a sotva se stihlo jedno. Pokud Fed nezvýší za první půlrok sazby ani jednou, bude málo pravděpodobné, že je zvýší třikrát za druhé pololetí.

Americký dolar však stále zůstává mezi investory oblíbený. EURUSD se obchoduje v silně klesajícím trendu, USDJPY zůstává nad kritickou úrovní 116 a komoditní měny se dostaly pod silnější prodejní tlak. Takové obchodování pravděpodobně bude pokračovat i v úvodu roku 2017. Trh zareaguje na zmiňovaná data o pracovních místech, ale důležitým faktorem budou i výnosy z dluhopisů. Ty momentálně přestaly růst a konsolidují, což by mohlo brzdit poptávku po dolaru.

Bude tedy zelená bankovka zajímavou investicí i pro příští rok? Pokud by Fed splnil svůj výhled a v případě ostatních velkých centrálních bank by pokračovala přesně opačná politika měnového uvolňování, pak by to mohlo i nadále znamenat zvýšenou oblibu amerického dolaru před jinými, hlavně těmi nízko úročenými měnami, jako jsou euro, švýcarský frank nebo japonský jen.