Bill Gates na základě svého dlouholetého studia z mnoha zdrojů stanovil tři základní dovednosti, pro které budou lidé ovládající je vždy a všude žádaní na pracovním trhu a úspěšní v jakékoli své činnosti.

Podle Gatese je třeba mít pro dobré budoucí uplatnění základní znalosti vědy, matematiky a ekonomie. Není přitom potřeba být vysloveně expertem, ale je třeba být na tokové úrovni, aby mohl daný jedinec přemýšlet, jak by poznatky expertů bylo možné využít či zužitkovat a co by experti mohli a již nemohli dokázat. Lidé s takovými schopnostmi dokáží výrazně posunout každý sektor činnosti.





Gates: S těmito 3 základními dovednostmi budete vždy úspěšní Diskuze a názory Diskuze a názory Na dané téma nejsou žádné názory. Přidat dotaz nebo názor » Přehled témat »