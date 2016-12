Krach Singapuru aneb hlavní asijská Černá labuť r. 2017

Konec jednoho a začátek dalšího roku již tradičně přináší velké množství komentářů a tipů na další vývoj. Populární jsou především tzv. Černé labutě nebo-li málo pravděpodobné nicméně ne až tak zcela nereálné katastrofické události, které mohou mít potenciálně velmi negativní dopady. Jednou z favorizovaných asijských "černých labutí" je možnost krachu Singapuru.Asijský přístavní tygr se v posledních dvou letech zmítá v problémech, které sebou přinesl výrazný propad cen ropy a dalších komodit, které jsou ovšem hlavní živnou půdou a hlavním stavebním pilířem ekonomiky Singapuru. Negativní vliv nízkých cen komodit násobí očekávaný růst dolarových sazeb, který bude působit další problémy, protože město a firmy v něm působící se v hojné míře zadlužovali právě v zelených bankovkách a to v míře, která by se jim mohla stát snadno také osudnou.Nebankovní subjekty v celém asijsko-pacifickém regionu letos splácely dolarové dluhopisy v objemu kolem 60 mld. USD . V roce 2017 tento objem poroste o 24% na 76,4 mld. USD a v následujících letech dále poroste směrem ke 100 mld. USD s kulminací na 120 mld. USD v roce 2019.Ropné firmy v oblasti budou v roce 2017 splácet dluhy za 12 mld. USD , developeři dalších 8,7 mld. USD Podle analytiků specializujících se na restrukturalizaci patří Singapur mezi nejproblematičtější lokality z tohoto pohledu. Krach zatím vyhlásila první pětice ropných firem s celkovými dluhy kolem 1 mld. singapurských dolarů = cca 691 mil. USD . V problémech by se mohli ocitnout také místní developeři čelící největšímu propadu cen nemovitostí za posledních 7 let. V ohrožení jsou také přepravní firmy čelící poklesu poptávky v důsledku stále nízkých cen komodit.Podle některých komentářů by se dřívější hlavní asijský ekonomický tygr mohl snadno stát smetištěm problematických firemPo Singapuru je v ohrožení také celá Indonesie.Analytici také očekávají, že Čína bude pokračovat ve své politice většího uvolňování finančních pravidel z pohledu možného krachu, což povede k růstu takových případů.