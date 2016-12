Investiční hvězda z The Big Short věří díky Trumpovi americkým bankám

Steve Eisman je investorem, který se stal známým díky filmu The Big Short. Nyní pracuje jako správce hedge fondu a má novou velkou investiční tezi: Americký bankovní systém. Podle něj se výhled tohoto sektoru významně změnil ve chvíli, kdy byl novým americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Začal nakupovat bankovní akcie hned po volbách a od té doby tyto své pozice navyšuje. Příští rok by totiž podle jeho názoru měl přinést volnější regulaci, vyšší úrokové marže a nižší požadavky na kapitál. To vše by mělo zvýšit ziskovost bank.



Eisman říká, že nyní je to po finanční krizi poprvé, kdy má ve svém portfoliu nadváženy bankovní tituly, a toto nadvážení je podle jeho slov velmi výrazné. Investoři v minulých letech bankám nijak nefandili, protože jejich ziskové marže byly stlačeny na minimum uvolněnou monetární politikou a tvrdší regulací. A společnosti Bank of America, Citigroup či Morgan Stanley měly skutečně problémy s tím, aby dosáhly svých ziskových cílů.



Po zvolení Trumpa ale bankovní akcie v průměru posílily o 25 % a podle Eismana by tento vývoj mohl pokračovat. Počítá s tím, že Trump do čela regulačních orgánů prosadí lidi, kteří budou k bankám vstřícnější. K tomu se změní politika Fedu a sazby porostou, což zvýší rozdíl mezi výnosy generovanými aktivy bank a tím, co banky platí střadatelům. Bankovní analytik Barclays Jason Goldberg říká, že před prezidentskými volbami neměl naplánováno příliš mnoho schůzek s klienty, to se ale po volbách změnilo. Zájem investorů o banky podle jeho slov prudce vzrostl.



Eisman uznává, že může existovat tenze mezi růstem ziskovosti bank a snahami o posílení stability finančního systému. Tvrdí, že nová regulační pravidla z roku 2010 jsou prospěšná, a vítá i vytvoření nové instituce, která má ve finanční oblasti chránit spotřebitele. „Kdyby bylo na mně, nic bych na tom neměnil,“ říká investor. Jenže je podle něj zřejmé, že kyvadlo se nyní pravděpodobně otáčí na druhou stranu. Například Citigroup bude nyní pravděpodobně schopná vracet více peněz akcionářům, a to jak dividendami, tak odkupy. To by mělo vést k růstu ceny akcií této společnosti, která se stále nachází asi 90 % pod předkrizovým vrcholem.



Eisman začal jako právník a poté už jako zaměstnanec Morgan Stanley vsadil velké peníze na pád hypotéčního trhu. V roce 2011 založil svůj vlastní fond Emrys Partners, ovšem po dvou letech nízké dosažené návratnosti jej zase zavřel. V roce 2014 začal pracovat v investiční společnosti Neuberger Berman a spravuje akciová portfolia pro bohaté klienty. „Finanční tituly přinášely v posledních deseti letech investorům jen těžkosti. Podle mého mínění je kvůli tomu na trhu hodně skepse a vůbec se nečeká, že by se situace mohla zlepšit. Když se ale podíváme na jednotlivé sektory a jejich možné posílení tažené zlepšením ziskovosti, nejlépe jsou na tom právě banky. V podstatě se o tom nedá pochybovat,“ říká Eisman o své současné sázce.



Autorem je Ben McLannahan.



Zdroj: FT