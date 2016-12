Jak si investoři kazí život, když akcie rostou

Jsou investoři nezranitelní, když ceny akcií rostou? Omyl! I během akciové rally se dá sekat jedna chyba za druhou. Čím si investoři škodí, když trhy ovládne euforie?

1. Nechávají se strhnout okolím

Všichni si užívají, že se jejich portfolia zhodnocují. Proč bych si nemohl užívat i já? To si říká většina investorů, kteří jízdu akciového vlaku tiše sledují z vedlejší koleje. Největší chybou, kterou v takové chvíli může investor udělat, je koupit to první, co mu přijde pod ruku. Ač je všem jasné, že takovéto chování na trhu nikdy nekončí dobře, najdou se tací, kteří se nedokáží udržet.

2. Investují do aktiv, kterým nerozumí

Univerzální portfolio neexistuje. Každý člověk je jedinečný, má jiné cíle, snese jinou míru rizika. Pokud investor zná svůj rizikový profil a drží se své investiční strategie, je vše v pořádku. Nic by jej nemělo zaskočit. Pokud ale podlehne tlaku okolí a vstoupí na trh, kterému nerozumí, dostává se na okraj hluboké propasti. Pokud nevíte, jak funguje trh s high yield dluhopisy, zapomeňte, že existuje. A nevšímejte si ho ani ve chvíli, kdy na něj všichni pějí ódy.

3. Nechávají se zaslepit chamtivostí

Růst cen akcií a pokles cen jiných aktiv láká k alokování většiny prostředků na burzách. Nadšení ovšem může nečekaně utnout rychlý obrat na trzích. Dluhopisy nebo komodity v portfoliích fungují jako diverzifikační nástroj a zcela se jich zbavovat ve snaze dosáhnout ještě větších výnosů není nejchytřejší. A to ani ve chvíli, kdy všichni tvrdí, že jsou dluhopisy nebo vzácné kovy definitivně odepsané a akcie před sebou mají ještě několik let růstu.

4. Nakupují bez ohledu na fundamenty

To, že rostou akciové indexy, neznamená, že rostou úplně všechny tituly, jež jsou v nich zastoupené. A to, že některý titul roste, už vůbec neznamená, že je to logicky vysvětlitelné. Akciová rally na sebe vždy nabalí i jména, jež jsou z hlediska fundamentální analýzy velmi slabá a již na začátku růstové fáze nadhodnocená. Jenže kdo by ztrácel čas fundamentální analýzou, když ceny letí vzhůru a čas se krátí.

Pokud se řadíte mezi hodnotové investory a chtěli byste začít reálně nakupovat akcie, následující řádky jsou určeny právě vám. Jak by mohla vypadat analýza společnosti, jejíž akcie se dostaly do vašeho hledáčku?