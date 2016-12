Analytici: Čína by mohla zhatit snahy OPECu po stabilizaci ropného trhu

Blíží se leden a s ním narůstají očekávání náběhu platnosti listopadové dohody OPECu a hlavních nečlenů o snižování produkce. Z dosavadního cenového vývoje je zřejmý lehký tržní optimismus v tomto ohledu. Podle analytiků společnosti ClipperData je výrazným rizikem pro ropný trh a jeho stabilizaci především Čína. Ta by mohla z pozice 2. největšího konzumenta respektive dovozce ropy výrazně ovlivnit snahy kartelu po celkové stabilizaci. Podle analytiků by snahy kartelu a nečlenů měly zvednout ceny ropy , což je ovšem z pohledu Číny nebezpečné, protože druhá největší ekonomika světa by v takovém případě mohla snížit svou celkovou poptávku, která byly v roce 2016 velmi silná. Čína využívala nízkých cen ropy k posilování svých strategických zásob, což výrazně posilovalo poptávku v globálním měřítku. Při růstu cen by nákupní chuť Číny mohl výrazně poklesnout a mohlo by dokonce dojít k částečné likvidaci nashromážděných zásob. Pokud Čína sníží svou poptávku, bude to mít OPEC a hlavní nečleni těžší ve snahách po splnění svých limitů a celkových záměrů směrem ke stabilizaci trhu. Ropa od listopadového dosažení dohody posílila o plných 20%.