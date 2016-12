Rok 2016 se chýlí ke svému konci. Množí se bilancování a hledají se hlavní určující trendy. Mezi ty nejvíce zmiňované patří především konec víry v predikce, průzkumy a předpovědi všeho druhu. Průzkumy před klíčovými událostmi roku totálně selhaly (Brexit a US volby), což výrazně otřáslo důvěryhodností takových zdrojů.



Před červnovým referendem ve Velké Británii se všechny možné průzkumy shodovali na tom, že ostrovní království setrvá ve svazku s EU. Realita byla ale přesně opačná a Británie se rozhodla pro vystoupení z unie a dle dalšího vývoje je zřejmé, že zjevně ani sama přesně neví, jak se to mohlo stát a jak s takovým "nesmyslným" rozhodnutím naložit.



Před US prezidentskou volbou drtivá většina hlavních médií favorizovala Demokratku Clintonovou. Že by se stal prezidentem "kontroverzní, neomalený velkohubý buran" Trump, bylo těžké si představit a přitom se ve finále přesně toto stalo.

Hlavní trend roku 2016? Konec víry v predikce a průzkumy!