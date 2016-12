Here má nové investory. Asijské firmy dostaly pozvánku ke spolupráci od BMW, Daimleru a Audi

Německé automobilky BMW, Daimler a Audi se po akvizici společnosti Here rozhodly přizvat pro další rozvoj aktivit asijské investory. Chtějí si tak podle agentury Reuters otevřít dveře na čínský trh.

Podíl ve výši 10 % bývalé dceřiné společnosti Nokie - Here - proto získá čínský poskytovatel map Navinfo, čínský internetový koncern Tencent a singapurský státní fond GIC. Business Hero se tak nyní soustředí na vytvoření přesných map Číny a poskytování fleetových služeb. Agentura Reuters uvedla, že finanční podmínky kontraktu nebyly zveřejněny, ale transakce má být dokončena v první polovině roku 2017.



Jakási „novodobá“ historie společnosti Here se začala psát v roce 2015, kdy trojice německých automobilek koupila společnost Here přibližně za 2,6 miliardy eur, aby vytvořila vlastní platformu pro navigační služby a vyvinula přesné mapy pro budoucí autonomní vozidla. Analytici hodnotí spolupráci na projektu jako neobvyklou kooperaci konkurenčních výrobců, kteří chtějí vytvořit i jednotnou platformu pro podnikání v oblasti síťových služeb pro automobily. Jejich cílem je zlepšit své konkurenční postavení vůči firmám Google a Apple.



Automobilky opakovaně zdůrazňovaly, že Here bude otevřená platforma, která se nebrání ani spolupráci s dalšími společnostmi. Jenže dosud se firmám do spolupráce s německými automobilkami nikomu moc nechtělo. V prosinci 2016 francouzský koncern PSA Peugeot Citroën ale ohlásil, že mapy Here použije při testech svých autonomních vozidel. Podle agentury Reuters měla společnost HERE najít nové obchodní partnery pro rozvoj byznysu do konce letošního roku a proto firma vyjednávala s desítkami firem, mezi kterými nechyběly ani giganti jako Amazon.com, Microsoft či Bosch.

Reuters upozorňuje, že oznámená spolupráce mezi klíčovými automobilkami Německa a Čínou přichází v době, kdy v Německu údajně silně roste nevole vůči spolupráci s čínskými firmami. Německo a Čína stále více řeší postoje ohledně přístupu zemí při pronikání firem na trhy té druhé země. Čína si stěžuje na údajně nekalou kontrolu svých akvizičních cílů v Německu a Německo žádá po Číně zajištění férovějších podmínek pro své firmy při podnikání v Číně.