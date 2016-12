Nejbohatší v roce 2016 zbohatli o dalších 237 mld. USD, dařilo se hlavně Američanům

Rok 2016 byl především rokem překvapivého vzestupu populismu v celosvětovém měřítku, což se nejmarkantněji promítlo do Brexitu a do zvolení Donalda Trumpa novým americkým prezidentem. Velké a nečekané změny v tomto ohledu přinášely výrazné tržní podněty vedoucí k nebývale vysoké volatilitě trhů v tomto roce.Bohatství 500 nejbohatších lidí planety v průběhu roku výrazně oscilovalo od únorových 3,8 biliónu USD až po zářijových 4,8 biliónu, aby se ke konci roku pohybovalo kolem 4,4 biliónu USD , což by odpovídalo meziročnímu zvýšení o 5,7% respektive 237 mld. USD Nejúspěšnějším z nejbohatších byl letos Warren Buffett, který rozmnožil své statky o dalších 11,8 mld. USD respektive 19% na celkových 74,1 mld. USD , když jeho aktivům prospělo především nečekané zvolení Donalda Trumpa jež zvedlo výrazně hodnotu investic do aerolinek a do bankovního sektoru.4 z prvních 5 letos nejvíce profitujících nejbohatších lidí světa jsou nyní z USA. Paradoxně většina nejbohatších Američanů podporovala v prezidentské volbě Demokratku Hillary Clintonovou, ale zvolení Donalda Trumpa zvýšilo jejich bohatství celkově o 77 mld. USD díky silně prorůstovému vyznění jeho dosavadního vystupování a jeho programů a záměrů.Nejlépe se letos vedlo miliardářům ze sektoru těžby a zpracování surovin, výrazné posuny zaznamenal také technologický sektor a potravinářství.Pozitivní efekty letošních událostí příliš nefungovaly pro miliardáře z rozvíjejících se ekonomik, kteří až na některé výjimky spíše své bohatství ztráceli. 9 z největších propadáků roku bylo ze zemí mimo USA. Nejbohatší muž Číny Wang Jianlin letos tratil 5,8 mld. USD a klesl celkově na 21. pozici s 30,6 mld. USD . Nejbohatší muž Afriky Nigérijec Aliko Dongote letos tratil 4,9 mld. USD , což odpovídalo plné třetině původního bohatství a propadl se na 112 místo s celkovými 10,4 mld. USD . Saúdsko-arabský princ Alwaleed Bin Talala Al Saud tratil 4,9 mld. SD respektive 20% svého bohatství.Počet miliardářů v Číně se poprvé po 5 letech snížil, když nejbohatší v nejlidnatější zemi světa tratili v průběhu roku cca 11 mld. USD Celkově je mezi 500 nejbohatšími lidmi světa 179 Američanů kontrolujících celkově majetek za 1,9 biliónu USD . Následuje 39 miliardářů z Německa s majetkem 281 mld. USD , 31 miliardářů z Číny s 262 mld. USD