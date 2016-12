Brexit, volby, Trump, Kramný. Takhle se měnil svět v roce 2016

To ovšem samozřejmě není všechno, významných událostí doma i ve světě bylo mnohem víc. Pojďme si připomenout ty nejvýznamnější a nejzajímavější.

1. Rozsudek nad Petrem Kramným



7. ledna 2016 se dočkala rozuzlení jedna z nejsledovanějších kriminálních kauz posledních let. Krajský soud v Ostravě totiž poslal na 28 let do vězení Petra Kramného za to, že na dovolené v Egyptě zavraždil manželku Moniku a dceru Klárku. Verdikt později potvrdil i odvolací soud.

2. Brexit

Na konci června zažila Evropská unie šok, když v referendu o setrvání Velké Británie v EU zvítězili zastánci odchodu z Unie. Kvůli výsledku referenda odstoupil premiér David Cameron, nahradila ho Teresa Mayová.

3. Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu

O budoucnosti své země pochopitelně nerozhodovali jen Britové, ale i Češi. I když ne v referendu, ale v říjnu v krajských volbách a doplňovacích volbách do třetiny Senátu. Jasným vítězem volebního klání se stalo ANO Andreje Babiše, výrazně naopak oslabila TOP 09.

4. Teroristický útok ve francouzském Nice

V polovině července se oslavy Francouzů u příležitosti dobytí Bastilly změnily v horor poté, co terorista za volantem kamionu vjel na promenádu plnou lidí a 85 jich zabil. Později zemřel i on, když po něm začala střílet policie.

5. Pokus o státní převrat v Turecku

Jen den po masakru v Nice byla Evropa na nohou znovu - v Turecku se totiž část armády pokusila v zemi o převrat a svrhnutí režimu autoritářského prezidenta Erdogana. Pučisté ovšem neuspěli a v zemi následovaly obří čistky, při kterých bylo zatčeny nebo z práce vyhozeny desetitisíce lidí.

6. Zavedení elektronické evidence tržeb

Už skoro měsíc platí kontroverzní zákon o elektronické evidenci tržeb, který rozpoutal bouři nejprve na politické scéně a po svém zavedení i v pohostinství. Kvůli EET údajně pozavíraly stovky hospod, hlavně na vesnicích a v menších městech.

7. Americké prezidentské volby

Stejně jako britské referendum o odchodu z Evropské unie skončily překvapením i prezidentské volby v USA. Navzdory všem předvolebním analýzám v nich totiž zvítězil kontroverzní miliardář Donald Trump nad favorizovanou Hillary Clintonovou.

8. Dokončení dálnice D8

Před necelými dvěma týdny byla po 32 letech dokončena dálnice D8 spojující Prahu s Německem. Slávu ovšem poněkud kazí fakt, že nový úsek musel být okamžitě částečně uzavřen kvůli nestabilnímu podloží. A není vyloučeno, že se poslední úsek D8 zavře úplně.