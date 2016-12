Akcie Toshiba ztrácejí 10%, firma chce odepsat US jaderná aktiva za stovky miliónů USD

Akci japonského průmyslového konglomerátu Toshiba dnes oslabily o cca 10% v reakci na zprávu, že vedení zvažuje možnost odepsání ztrát z US jaderných aktiv v řádu několika stovek miliónů dolarů Odpisy se týkají ztrátového obchodu z převzetí US inženýrské společnosti Chicago Brodge & Irons, kterou japonská divize Westinghousu koupila v prosinci 2015 za cca 229 mil. USD . Ztrátu způsobilo zrušení dvou projektů na nové jaderné elektrárny v USA.Toshiba celkově očekává za letošní rok čistý zisk na úrovni 145 miliard jenů. Podle analytiků je pravděpodobné, že naznačené odpisy by mohly donutit firmu k navýšení kapitálu oslabeného výraznou restrukturalizací po loňském masivním účetním skandálu, který firmu připravil o cca 1,3 mld. USD