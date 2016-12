Wilbur Ross, který byl vybrán nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem do pozice budoucího šéfa obchodu v nové administrativě, ještě před svým zvolením uváděl, že USA a také další země by měly využít možnosti "daru z nebes" jakým se stalo britské rozhodnutí o vystoupení ze svazku EU. Brexit totiž otevře nové obchodní možnosti, které dříve ostrovní království poměrně pevně svíralo ve svých rukou.



Podle Rosse by se měly USA a další země snažit v nastalém období zmatků kolem Brexitu využít ve svůj prospěch a vyvést co nejvíce businessu pryč z britských finančních center.

Ross konkrétně zmínil především hlavní finanční rivaly pro londýnskou City v podobě Frankfurtu a Dublinu.



Dřívější komentáře jsou nyní poměrně důležité, protože to bude s největší pravděpodobností právě Ross, kdo bude v blízké budoucnosti dojednávat nové klíčové obchodní dohody s Velkou Británii po jejím odchodu z EU. Podle některých komentátorů to naznačuje, že budoucí pozice Velké Británie bude v tomto ohledu velmi složitá a v mnoha případech zřejmě také velmi nevýhodná či v lepším případě riziková s ohledem na dříve platné podmínky pro ostrovní obchodníky. Výsledné podmínky budou jen málo závislé na přáních a potřebách Velké Británie.



Ross také na adresu Brexitu dříve uváděl, že to bude ten nejdražší rozvod v historii světa.







Ross: Je třeba využít daru z nebes v podobě Brexitu pro vlastní prospěch Diskuze a názory Diskuze a názory Na dané téma nejsou žádné názory. Přidat dotaz nebo názor » Přehled témat »