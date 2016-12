Rozbřesk – Co bude hýbat evropskou ekonomikou v příštím roce?

Příští rok bude Evropa do velké míry žít opět politikou. Index hospodářsko-politické nejistoty v Evropě (http://www.policyuncertainty.com/europe_monthly.html) vystoupal v roce 2016 kvůli brexitu, pádu italské vlády a volbám v USA k historickým maximům. Dobrou zprávou je, že to zatím není nijak výrazně cítit v tržním napětí ani ve výkonu ekonomiky. Nikde ale není psáno, že se ekonomika tak lehce vyrovná s politickým napětím i v roce 2017.



V roce 2017 nás čekají volby v Nizozemí, Francii a Německu - ve všech těchto zemích jsou přitom na vzestupu radikálnější pravicové strany, z nichž některé mají v plánu vyvolat hlasování o setrvání v EU (Francie, Nizozemí). Směrem k předčasným volbám se může ubírat i politický vývoj v Itálii, kde opoziční Hnutí pěti hvězd volá po referendu o vystoupení z eurozóny. To vše ve chvíli, kdy italské banky pravděpodobně budou potřebovat pomocnou ruku. Takovým politickým scénářům sice nedáváme zatím vysokou pravděpodobnost - buď proto, že antisystémové strany nemají zatím tak výraznou podporu (v Německu má AFD 10-15 %) nebo cesta k další fragmentaci EU naráží na řadu ústavních překážek (proporční hlasovací systém v italském senátu). Na druhou stranu rok 2016 jasně ukázal, že politika dokáže překvapit a průzkumům veřejného mínění není radno vždy věřit. Investoři tedy mohou mít z nabitého volebního kalendáře vcelku pochopitelně strach. Zvlášť proto, že navíc v roce 2017 začnou tvrdá jednání EU o brexitu. Británie chce spustit proces odluky (aktivovat článek 50) do března 2017 - tedy v plném rozjezdu kampaně před francouzskými volbami (23. dubna).



Na druhou stranu, pokud Evropa v roce 2017 politickou detektivku zvládne - nedojde k další ztrátě důvěry v celý projekt EU a především pak ve vnitřní trh - může být příští rok nakonec příjemným překvapením. Poslední čísla z ekonomiky ukazují na zrychlení eurozóny na začátku nového roku, a to především díky vylepšující se situaci na trhu práce. Eurozóna navíc na své poměry roste relativně rovnoměrně a z recese se snad nakonec dostává i “začarované” Řecko, které roste nejrychleji od roku 2008.

FOREX

Region

Zlotý i forint měly před svátky tendence posilovat. Významnější zisky vůči euru nakonec zaznamenal pouze forint, který se dostal pod hranici EUR/HUF 310. Zobchodované objemy však byly podprůměrné. Koruna mezitím zůstává v blízkosti intervenční hranice ČNB.



Mezi svátky je kalendář očekávaných událostí tradičně prázdný, což by mělo znamenat i klidné dění na regionálních trzích.



EUR/USD/GBP

V čase povánočním nebude příliš impulsů, které by eurodolarový trh vyvedly z rovnováhy. S výjimkou amerického zahraničního obchodu (čtvrtek) přijdou opravdu zajímavá data až příští týden. Do té doby může eurodolar zajímat tak akorát záchrana italské banky Monte Dei Paschi (bude dražší - 9,2 mld. eur) a eventuálně výroky centrálních bankéřů.



Britská libra opět začíná zvolna slábnout, když se měnový pár EUR/GBP vrátil nad hranici 0,85. S blížícím se spuštěním článku 50 na vystoupení Británie z EU lze očekávat další ztráty libry.