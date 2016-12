Grafy, které děsí Wall Street

Podíl nesplácených firemních úvěrů v USA

David Schawel (portfoliomanažer, New River Investments): "Růst podílu nesplácených úvěrů v korporátním sektoru je vždy varovným signálem. Historicky se navíc jedná o indikátor příchodu recese."

Zisková recese v USA

Neil Dutta (hlavní analytik pro USA, Renaissance Macro Research): "Rok trvající pokles ziskovosti amerických podniků vyvolává obavy ohledně peněžních toků firem. Důvody jsou slabý globální růst, posilování amerického dolaru a pokles cen komodit. Dobrou zprávou je, že negativní efekty odeznívají, pokud by ale ziskovost firem klesala i nadále, byl by to špatný signál."