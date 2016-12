Teva zaplatí 519 milionů dolarů za to, že uplácela

Izraelská farmaceutická společnost Teva se dohodla na mimosoudním vyrovnání a zaplatí 519 milionů dolarů (12,77 miliardy korun) za to, že v minulosti uplácela státní úředníky v několika zemích.

Největší světový výrobce generických léků, izraelská Teva, souhlasil s tím, že zaplatí více než 500 milionů dolarů za to, že v minulosti porušila protikorupční zákony. Uplácela totiž státní úředníky v Rusku, Mexiku a na Ukrajině. Cílem bylo podle listu Financial Times získat lukrativní státní zakázky na dodávku léků. Portál Law360.com tvrdí, že si Teva úplatky pomohla také k několika razítkům, aby své léky vůbec mohla na tamních trzích prodávat.

Neber úplatky, nebo…

Pokuta se skládá ze dvou částí. Teva zaplatí pokutu ve výši 283 milionů dolarů jako výsledek dohody s americkým ministerstvem spravedlnosti. To navíc po společnosti vyžaduje, aby se nechala po dobu nejméně tří let monitorovat nezávislým dozorujícím orgánem. Dalších 236 milionů dolarů bude stát mimosoudní vyrovnání ve sporu s americkou Komisí pro cenné papíry.

Podle Komise je to však jen navrácení zisků včetně úroků, které Teva díky úplatkům vydělala. „Teva a její pobočky platily miliony dolarů na úplatcích vládním úředníkům v několika zemích. Zároveň cíleně porušovala své vnitřní kontrolní předpisy, které tomu měly teoreticky zabránit,“ řekla listu Financial Times náměstkyně amerického ministerstva spravedlnosti Leslie Caldwellová. „Společnosti, které podnikají férově a eticky si zaslouží rovné podmínky na trhu a my budeme pokračovat v postihování těch, kteří pravidla hry nerespektují,“ dodala.

Výnosná ruská mise

Teva například měla svůj lék na roztroušenou sklerózu – Copaxone – v Rusku distribuovat skrze místní společnost, která patřila vysoce postavenému státnímu úředníkovi. Ruské ministerstvo zdravotnictví v roce 2007 zařadilo roztroušenou sklerózu mezi sedm vzácných ale na léčení nákladných chorob. Současně vytvořilo program, v jehož rámci ruská centrální vláda nakupovala pro léčení těchto nemocí léky, včetně Copaxonu, a to na základě dvouletých aukcí.

Teva za to, že se Copaxone dostal na seznam vládou nakupovaných léků, poskytovala ruské distribuční firmě vyšší ziskovou marži. Později však byly tyto praktiky hůře realizovatelné, neboť v Rusku došlo k zavedení nového nákupního systému léků a zdravotnických potřeb.

Nicméně za období 2010 až 2012 Teva svému ruskému distributorovi takto zaplatila více než 65 milionů dolarů. Úplatky se jí však nepochybně vyplatily. Žalobci odhadují, že Teva jen na prodeji Copaxonu v Rusku vydělala přes 200 milionů dolarů.

„Neslýchaný systém, kterým se Teva obohacovala, selhal. Nyní za to poměrně tvrdě zaplatí,“ řekl listu Financial Times William Maddalena, jeden z agentů FBI v Miami, který se na případu podílel spolu s oddělením pro vyšetřování mezinárodní korupce.

Spolupracující obviněný

Pokuta pro Tevu ale mohla být ještě vyšší. Americké ministerstvo spravedlnosti jí však přiznalo dvacetiprocentní „slevu“ za to, že při vyšetřování spolupracovala. Ministerstvu to umožňuje program, který firmy motivuje ke spolupráci při vyšetřování korupčních kauz. Teva ale nedosáhla na maximální výši snížení pokuty, neboť v počátečních fázích se v případu chovala velmi pasivně a šetření úmyslně zdržovala. Podle ministerstva spravedlnosti například otálela s doručováním dokumentů, které žalobci vyžadovali.

„Chování, které před několika lety vyústilo až ve vyšetřování federálními úřady, je samozřejmě neakceptovatelné a velice je litujeme, a jsme rádi, že je celá věc konečně za námi,“ řekl Erez Vigodman, generální ředitel Tevy. „Teva je dnes zcela jiná společnost,“ dodal.

