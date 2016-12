23. prosince: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v závěru týdne mírně posílily. Investoři se ale před svátky a třídenní přestávkou nepouštěli do velkých transakcí, a obchodování tak bylo oslabené. Výrazně se nezměnil ani kurz amerického dolaru.

Dow nakonec stoupl o 0,07 % na 19 933,81 bodu, širší S&P 500 přidal 0,13 % na 2 263,79 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,28 % na 5 462,69 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 0,09 % na 11,44 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 2,537 %.

Dařilo se zejména odvětví zdravotní péče, pod nulou skončily sektor cyklického spotřebního zboží, energetické odvětví a sektor veřejných služeb.

Americké akcie (23. prosince 2016) Zdroj: Google

V indexu Dow nejvýrazněji zdražily akcie zdravotnické skupiny UnitedHealth Group (+0,9 %), výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (0,58 %) a kartové firmy American Express (+0,52 %). Nedařilo se naopak cenným papírům softwarové společnosti Microsoft (-0,49 %), řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (-0,47 %) nebo výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (-0,44 %).

"Všichni v pátek mysleli na svátky, takže se nedalo čekat, že by bylo 20 000 bodů indexu Dow v ohrožení. Objem obchodů byl celkově nižší, stejně tak volatilita," říká Frank Davis, šéf prodejní a obchodní divize ve firmě LEK Securities.

Úroveň 20 000 bodů představuje pro Dow důležitý milník. Někteří investoři věří, že překročení této důležité psychologické úrovně bude signálem, že růst může pokračovat. Hranici 10 000 bodů Dow překročil v roce 1999.

"Dostat se nad 20 000 bodů bude těžké. Bude to možné, ale bude to potřebovat nějaký katalyzátor," řekl Jeff Kravetz z Private Client Reserve ze skupiny U.S. Bank.

Dow si od začátku roku připisuje asi 14 %, z toho většinu od listopadového zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států. Další vývoj bude záviset na tom, jak bude Trump plnit své sliby podpory hospodářského růstu a jak na jeho výdajové návrhy bude reagovat Kongres, shodují se analytici oslovení agenturou Reuters.

Americké akcie (23. prosince 2016) Zdroj: Finviz

Akcie německé bankovní jedničky Deutsche Bank (+0,49 %) obchodované na NYSE v pátek mírně zdražily poté, co finanční dům oznámil, že se s americkým ministerstvem spravedlnosti dohodl na urovnání sporu kolem prodeje hypotečních cenných papírů v předkrizovém období. Deutsche Bank za urovnání sporu zaplatí 7,2 miliardy dolarů, původně ministerstvo požadovalo 14 miliard dolarů, tedy téměř dvojnásobek dohodnuté částky.

Naopak akcie švýcarské Credit Suisse (-0,54 %) obchodované na NYSE mírně zlevnily. Také Credit Suisse oznámila dohodu na urovnání sporu kolem hypotečních cenných papírů. V jejím případě bude odpustek stát 5,3 miliardy dolarů.

Akcie největšího amerického výrobce uniforem Cintas (-3,11 %) spadly zhruba o tři procenta poté, co společnost ve čtvrtek večer oznámila, že za finanční rok 2017 očekává zisk na akcii 4,57 až 4,65 USD při tržbách 5,18 až 5,23 miliardy USD. Trh čeká zisk na akcii 4,61 USD a tržby 5,22 miliardy USD.

Za celý uplynulý týden Dow stoupl o 0,46 %, S&P 500 se zvýšil o 0,25 % a Nasdaq Composite zpevnil o 0,47 %.

Americké akcie (týden do 23. prosince 2016) Zdroj: Google

