Předvánoční poklid za trzích - souhrnný komentář

V předvánočním týdnu se toho dle předpokladů již moc významného neudálo. Zobchodovaný objem postupně slábnul napříč trhy a byl pod ročním průměrem. I volatilita se stabilizovala a tak jsme nezaznamenali výraznější výkyvy. Trhy bohužel sledovaly jen teroristické útoky nejen v Berlíně. Nicméně ani ty významně dění na obchodování neovlivnily. Domácí index PX se připojil k vánoční náladě a týden zakončil na 917 bodech, což představovalo mezitýdenní pokles o 0,1 %.

Z domácích informací jsme se zaměřili na Unipetrol. Ten oznámil, že se dohodl s pojišťovnami na další platbě vztahující se k loňské havárii v Chemparku Záluží v Litvínově. Unipetrol zaúčtuje v 4Q16 částku 70 mil. USD (cca 1,8 mld. Kč, nebo 10 Kč na akcii). Celkem již Unipetrol dostal (za havárii v Litvínově) od pojišťoven 7,9 mld. Kč. Podle našich odhadů by Unipetrol měl celkem od pojišťoven dostat ještě dalších cca 8 mld. Kč. Titul zakončil týden na 181,2 Kč (+1,7 % t/t).

ČEZ oznámil akvizici 35 větrných mlýnů o celkovém instalovaném výkonu 85,25 MW, které mají garantovanou výkupní cenu vyrobené elektřiny na 20 let. Větrné turbíny se nacházejí v severním Německu. Jde o druhou investici do větrných elektráren v Německu. Celkový instalovaný výkon dosahuje téměř 100 MW. Cena nebyla zveřejněna. Akcie zakončila páteční seanci na 420,5 Kč (+1,1 % t/t).

Kofola dokončila koupi chorvatského výrobce minerálních vod Studenac. Cena nebyla zveřejněna. Jde o očekávanou informaci, splnění harmonogramu je však dobrou zprávou. Po letošní expanzi do Chorvatska zde plánuje Kofola vygenerovat tržby 20 mil. EUR (540 mil. Kč) v roce 2017, tj. cca 8 % letošních očekávaných tržeb. Dle výročních zpráv je ziskovost Studenac problematická. Klíčová bude schopnost Kofoly využít synergických efektů díky její vybudované síti v regionu. Titul zakončil obchodní týden na 360 Kč (-3,9 % t/t).

Nejvíce klesající akcií týdne byla Kofola (-3,9 % na 360 Kč). Kofola oznámila očekávané dokončení akvizice minerálních vod Studenac (Chorvatsko). Akvizice zapadá do strategie rozvoje v adriatickém regionu. Aktuálně budou investoři vyčkávat, jestli bude daná akvizice pro společnost prospěšná. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla O2 CR (+3,1 % na 254,5 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Investoři již vyčkávají výsledky za 4Q16 (26.1.2017), kdy by mohl management učinit i návrh na řádnou dividendu za rok 2016. Očekává se nejméně 16 Kč/akcie, což byla i dividenda za loňský rok. Celkově by tak měla být dividenda nejméně 20 Kč/akcii (7,9% hrubý div. výnos).

V posledním týdnu roku 2016 se rovněž očekává sváteční nálada. Na pořadu dne nejsou žádná významná setkání ani makroekonomická zveřejnění. Navíc bude týden pro velkou část finančního trhu v pondělí zavřený z důvodu vánočních svátků. Dá se předpokládat, že budou pokračovat nižší než průměrné objemy a volatilita by měla být rovněž nevýrazná.

Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na páteční index nákupních manažerů Chicago (oček. 56,5 po 57,6 bodech m/m). V průběhu týdne budou ještě zveřejněna data z trhu nemovitostí.