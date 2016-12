Co "index strachu" říká nyní o trzích

Investoři jsou s vývojem akcií nyní spokojeni. Ukazuje to index volatility VIX, nazývaný též „index strachu". S příchodem nového roku se ale výkyvy na trh vrátí?

Ukazatel CBOE Volatility Index (VIX) se všeobecně považuje za nejlepší měřitku strachu na trzích. Ve středu klesl až na 10,93 bodu, nejníže od loňského srpna. Americké akciové trhy si ten den udělaly pauzu poté, co index Dow Jones Industrial Average v posledních dnech koketoval s psychologickou hranicí 20 000 bodů. V úvodu dnešního obchodování ho od ní dělilo 92 bodů.

„Všechno kolem mi říká, že lidé jsou tak trochu apatičtí k tomu, co se ve zbytku roku stane,“ řekl šéf strategií v TD Ameritrade JJ Kinahan. Už příští týden bude podle něj přitom třeba možné sledovat, jak se investoři najednou začnou zajišťovat. Obavy vyvolává hlavně silný dolar a jeho vliv na ziskovost amerických firem. Výsledková sezóna se blíží, takže je možná na čase se ptát, zda se „proti celkovému výplachu na trhu začíná hedgeovat“.

Přijde velké zklamání?

Index VIX zachycuje, jak trh odhaduje budoucí volatilitu. Konkrétně měří nákupy put a call opcí na index S&P 500. Jeho vývoj od začátku roku je zachycen v následujícím grafu, žlutě je vývoj akciového index S&P 500.

Středa byla zároveň posledním dnem, kdy se obchodoval kontrakt VIX na prosinec. Obchodní objem byl už podstatně vyšší na lednovém kontraktu, který byl nad 14 body.

Nízké hodnoty indexu obvykle signalizují, že trh se je se současnými hodnotami spokojený. S končícím rokem se ale objevily názory, že nízký VIX a lepší prognóza růstu by mohly připravovat půdu pro budoucí zklamání. To by mohlo do budoucna znamenat i větší kolísavost.

Prázdný kalendář

I podle Eda Clissolda, šéfa amerických strategií v Ned Davis Research Group se na zdá, že optimismu je teď na trhu dostatek. „Musíme být v pozoru, až tenhle optimismus skončí,“ uvedl.

Oblíbenými sázkami jsou nyní mimo jiné bankovní tituly a malé firmy. Ty by podle řady analytiků mohly těžit z kroků, které slíbil zvolený prezident Donald Trump, tedy z daňových škrtů, deregulace a výdajů do infrastruktury. Není ale jasné, zda se vůbec uskuteční.

„Trumpova politika nemá žádné termíny,“ upozorňuje Ilya Feygin z WallachBeth Capital. Jediné datum, na které se analytici mohou zatím těšit, je Trumpova inaugurace 20. ledna.

Za nízkým VIX mohou stát i další faktory, jako velké pohyby v odvětvích v rámci S&P a nedostatek ochoty kupovat. Srovnání mezi současnou povolební rally a dot-com bublinou z přelomu tisíciletí ale analytici odmítají. V roce 1999 index Dow Jones poprvé překonal 10 000 bodů. VIX byl tehdy nad 23 body, tedy dvojnásobku toho, kde se nacházel ve středu.

