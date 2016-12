Velký den pro evropské banky: 2x urovnání, 1x žaloba, 1x záchrana

Těsně před Štědrým dnem se velké úlevy dočkala dvojice evropských bank Deutsche Bank a Credit Suisse. Pokuty a náhrady škod ve výši jednotek miliard eur mají finančním domům pomoci smazat hříchy z období před velkou finanční krizí v roce 2008. K ní zmíněné banky podle amerického ministerstva financí přispěly praktikami při prodeji cenných papírů podložených bezcennými hypotékami. Naopak do problémů se teď dostává další peněžní dům - Barclays, který se s americkými úřady nedohodl. Vzali si ji proto na mušku federální žalobci. A co Monte dei Paschi? V noci na pátek 23. prosince se italská vláda rozhodla, že ji zachrání.



Kámen se srdce musel spadnout především Deutsche Bank. Akcie německého finančního domu totiž zažívaly krušné chvíle poté, co si v září američtí regulátoři kvůli dnes téměř urovnanému sporu řekli o 14 miliard dolarů. Po propadu cen akcií na dvacetiletá minima, k čemuž tehdy přispěly i výroky německé vlády o tom, že se banku rozhodně nechystá zachraňovat, se tržní kapitalizace Deutsche pohybovala jen lehce nad částkou požadovanou regulátory (psali jsme ZDE). Pokuta tak mohla být potenciálně likvidační. Už tehdy však vedení banky tvrdilo, že tak vysokou částku nehodlá zaplatit.



I systémová významnost banky mohla po třech měsících vyjednávání regulátory přesvědčit, že by měli ze svých požadavků slevit. Banka tak nakonec bude muset zaplatit 3,1 miliardy amerických dolarů jako pokutu a dalších 4,1 miliardy jako náhradu škody svým zákazníkům. Tuto částku banka vyplatí postupně. A na takové zprávy akcie banky reagují pozitivně - během pátečního rána připisovaly až okolo 5 procent.



Vývoj cen akcií Deutsche Bank za posledních 6 měsíců, je patrný zejména pokles v září



Zdroj: Bloomberg



Deutsche před několika měsíci také urovnala spor týkající se manipulace cen futures kontraktů na stříbro (více ZDE). Podobným obviněním nyní na základě materiálů zveřejněných Deutsche čelí další banky.



Credit Suisse také „v suchu“



Švýcarská banka Credit Suisse čelila ohledně prodeje hypotečních cenných papírů takřka identickým obviněním, jako Deutsche Bank. Urovnání sporu však bude o něco levnější – pokuta vyjde na 2,48 miliardy dolarů, zatímco poškození zákazníci si přijdou na 2,8 miliardy, které podle deníku Financial Times banka zaplatí během příštích pěti let. Zpráva o urovnání problémů akcie švýcarského bankovního domu nejprve potěšily, když po otevření akciového trhu rostly o více než 2 procenta. Okolo jedenácté hodiny pátku 23. prosince však už ztrácely půl procenta.



Evropské banky nakonec zaplatí méně, než musely kvůli podobným obviněním zaplatit některé americké peněžní domy. Až 17 miliard amerických dolarů totiž stálo urovnání Bank of America a současná největší banka na světě podle tržní kapitalizace JPMorgan musela platit pokutu a náhradu škody ve výši 13 miliard dolarů.



Barclays v hledáčku žalobců



Nové problémy však nastávají pro britskou banku Barclays, jež k dohodě s americkým ministerstvem spravedlnosti ohledně urovnání pochybení před finanční krizí nedospěla. Podle informací deníku Financial Times se vedení banky nelíbila výše požadované částky za urovnání, neboť Barclays se domnívá, že její klienti byli nákupem sekuritizovaných hypoték poškozeni daleko méně, než zákazníci ostatních finančních domů.



Barclays poukazuje například na to, že zatímco některé banky se proti svým vlastním finančním produktům zajišťovaly a v podstatě proti nim „sázely“, oni nic takového nedělali. Požadovaná částka 5 miliard dolarů za urovnání jí tak přijde přemrštěná a banka chce zaplatit maximálně 2 miliardy dolarů. Akcie Barclays po začátku obchodování v Londýně ztrácejí přes jedno procento.



Státní pomoc pro Monte dei Paschi



Důvod k optimismu by mohlo mít vedení problémové Monte dei Paschi, která se marně snažila najít peníze na rekapitalizaci u soukromých investorů. I když není největší italskou bankou, je pro tamní finanční systém důležitá a jako nejstarší kontinuálně fungující finanční dům na světě má pro Italy i určitou sentimentální hodnotu. Vláda na mimořádném jednání proto v brzkých pátečních hodinách schválila dekret, který umožní středověkou banku zachránit. Krátce poté se banka o pomoc přihlásila a obchodování s jejími akciemi je nyní proto přerušené.



Vývoj cen akcií Monte dei Paschi od začátku roku až po dnešní přerušení



Zdroj: Bloomberg



Vláda má k dispozici 20 miliard eur, které na pomoc problematickým bankám vyhradil parlament (psali jsme ZDE). Státní rekapitalizační balíček však nepotěší držitele dluhopisů banky. Podle evropských regulací totiž ke státní pomoci nemůže dojít, aniž by o část svých investic přišli věřitelé banky.



Toto pravidlo má teoreticky chránit daňové poplatníky a donutit tak věřitele, aby se na záchraně podíleli také. V případě Itálie však mezi držitele dluhopisů patří spousta drobných investorů, takže státní pomoc je politicky kontroverzní.



Vláda Paola Gentiloniho se však ke kroku odhodlala, nejspíš už jen proto, že vládne na přechodné období. Objevily se tak teorie, že Gentiloni pouze vykonává politicky „špinavou práci“ za svého předchůdce Mattea Renziho, jenž po prohraném referendu z čela vlády odešel, aby se vrátil před příštími volbami (psali jsme ZDE).