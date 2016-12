Ranní makro restart

CZE: CNB diskutovala záporné sazby

Včera bylo měnověpolitické zasedání ČNB. Tentokrát šlo o tzv. malou situační zprávu, kdy ČNB vezme stávající prognózu (nyní ze začátku listopadu) a vyhodnotí, jaká rizika v porovnání s ní představují nová data, která mezitím přišla.

Po tiskové konferenci jsme vydali Bleskovku, proto jen krátce. Důležité byly tři věci, které na tiskovce zazněly:

 - Dle ČB podporují aktuální data její současnou komunikaci (exit zhruba v polovině 2017).

 - Aktuální data snižují možnost dalšího uvolnění měnové politiky (že by mohlo dojít k posunu kurzového závazku na slabší úroveň.

 - Byly diskutovány záporné sazby. Bankovní rada není jednotná, ale většina je proti.

Náš pohled je jiný. Současný inflační vývoj je výrazným překvapením. V říjnu byla meziroční inflace 0,8%, v listopadu byla na 1,5%. Kdyby ceny potravin nerostly a jen stagnovaly, dostála by listopadové inflace jen 1,0%. Z toho je vidět, o jak velký pohyb v cenách potravin šlo. Předběžné indikátory naznačují, že k růstu cen potravin by mělo dojít i v prosinci a možná také v lednu. Jen z tohoto důvodu se celková inflace již nyní výrazně přiblíží cíli. Navíc proinflačně působí další faktory (domácí poptávka, od ledna regulované ceny apod.).

Toto výrazné inflační překvapení mění dle nás situaci (listopadová inflace je 0,5 procentního bodu nad prognózou ČNB). Zahraniční investoři v očekávání brzkého exitu spustí další vlnu přílivu spekulativního kapitálu, na což bude muset ČB reagovat silnými intervencemi. Jinými slovy, ČNB bude mít dvě možnosti – buď počkat do půlky roku, mít inflaci nad cílem a masivně intervenovat, nebo opustit závazek. V druhé případě to s inflací moc neudělá (inflační překvapení je opravdu výrazné) a zbaví se nutnosti silných intervencí. Navíc by vyřešila otázku voleb, kdyby exit provedla v dostatečném předstihu. Nutkání udělat to již ve 2Q (například hned v dubnu) bude velké a šance na podobný exit ve světle současné inflace se dle nás výrazně zvyšuje.