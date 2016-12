Ranní komentář: Evropské banky platí za nekalé praktiky

Na trzích panuje sváteční nálada, a tak se investoři nepouštějí do velkých akcí. Za pozornost stojí snad jen diskuze amerického ministerstva spravedlnosti s evropskými bankami. Deutsche Bank se údajně předběžně domluvila na zaplacení pokuty ve výši 7,2 mld. USD. Ačkoliv ještě může dojít k úpravám, hodnota vypořádání by odpovídala společností vytvořeným rezervám. Prvotně se hovořilo o požadavku ve výši 14 mld. USD. Nepříjemným povídáním s orgánem si pravděpodobně projde také Barclays, kterou ministerstvo žaluje kvůli nekalým praktikám při poskytování cenných papírů krytých hypotékami. Britská bankovní skupina nicméně považuje žalobu za neoprávněnou. No a do třetice Credit Suisse. Ta na odškodném a pokutách zaplatí 5,3 mld. USD.

ČEZ koupí 35 větrných turbín v Německu o celkové kapacitě 85,25 MW. Všech 8 větrných parků v severní části země je v provozu. Součástí dohody jsou i garantované výkupní ceny elektřiny na dalších 20 let. Jedná se o první skutečně významnou akvizici na německém trhu obnovitelných zdrojů.

ČEZ dříve avizoval svůj zájem rozšířit zde své aktivity. V rámci celkové kapacity je přírůstek spíše zanedbatelný. Cena nebyla zveřejněna.



Krátké zprávy

ČEZ na další čtyři roky potvrdil ve funkci předsedy představenstva Daniela Beneše.

Unipetrol zahrne do výsledku čtvrtého čtvrtletí letošního roku pojistnou platbu ve výši 70 mil. EUR. Jedná se o nárok související s pojistným plněním za havárii etylenové jednotky v loňském roce.