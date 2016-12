Výhľad USA na rok 2017

Autor: Silvia Holá

Trh môže v budúcom roku dosiahnuť jeden zo svojich najväčších výkonov, ak Donald Trump splní svoje politické ciele. To je jeden scenár, v ktorom S&P 500 stúpa o viac ako 20 percent zo svojej súčasnej úrovne. K dispozícii je tiež iný scenár, kde však trh padá.

To všetko záleží na politike. Je podstatné, či Trump je schopný presadiť svoje agresívne plány rastu. Podľa býčieho scenára, je možné, že ceny na trhu (merané podľa S&P 500) by sa mohli vyšplhať vysoko, až na 2 700 USD, čo je založené na myšlienke, že politické ciele budú naplnené. Subramanian, vedúca amerického kapitálu a kvantitatívnych stratégií Bank of America Merrill Lynch, uviedla: „Dostávame stimul, daňové úľavy, pomaly rastúce úrokové sadzby, máme tak isto aj zdravú infláciu a všetkého prichádza tak akurát." Návrhy zvolenej Trumpovej politiky - väčšie investície do infraštruktúry, zníženie daní a deregulácia – zvýšili ceny akcií hneď po voľbách.

Mnohé z týchto navrhovaných postupov budú nejaký čas trvať, ale trh by mal fungovať dobre, tak dlho, ako investori budú veriť vzrastu a dodržaní sľubov. Ak ale návrhy nebudú splnené alebo budú zamietnuté, je možné, že to spôsobí v najhoršom prípade recesiu. V tomto scenári vidíme na trhu nízke ceny, okolo 1 600 USD. Ide o obchodnú vojnu, ochranárstvo obchodnej politiky. Namiesto zdravej inflácie by sa dostavila stagflácia, sadzby by možno stúpali príliš rýchlo, alebo by sa nezvýšili vôbec.

Kým možné výsledky sa nachádzajú na protiľahlých koncoch, očakáva sa, že realita bude menej dramatická. Cieľová cena pre koniec roka je 2 300 USD a zisk je vo výške len asi 3 percentá zo súčasnej úrovne.