Dobře vybírejte, jakým predikcím pro rok 2017 uvěříte

Nečekejte, že velké investiční banky z Wall Street budou pro příští rok predikovat pokles akciového trhu. Takové predikce ony totiž nedělají. Namísto toho se věnují každoročnímu rituálu, který se rozjíždí i nyní: Každý prosinec, když se přibližují prázdniny, se začne objevovat jeden akciový guru za druhým a hovoří o tom, jak bude trh příští rok růst. Tento rok zatím ještě nemáme všechny predikce od velkých investičních bank pohromadě, ovšem vše naznačuje tomu, že žádné velké představení se konat nebude. Stratégové jsou opět v býčí náladě, i když nejde o žádný extrém.



Od roku 2000 byl konsenzus na Wall Street vždy pozitivní a tvrdil, že trh poroste. V průměru se čekal růst ve výši 9,5 %. Dosažený průměrný růst ale podle Bespoke Investment Group dosáhl jen 3,9 %. Růžové brýle tak často nebyly namístě. Ale záleží na tom vůbec? Vždyť je přece pravdou, že trh většinou skutečně roste. Ve světle optimistických predikcí bychom ale neměli zapomínat, že někdy trh i klesá a může jít o hodně prudký pád. Od roku 2000 se indexu Standard & Poor’s 500 pětkrát nepodařilo ukončit rok v černých číslech – stalo se tak v letech 2000, 2001, 2002, 2008 a 2015. V roce 2011 index v podstatě stagnoval. Negativní návratnost občas někdo předpovídá, ale konsenzus na Wall Street byl po roce 2000 vždy pozitivní.



Vezměme kalamitu, ke které došlo v roce 2008. Jestliže někdo ten rok investoval do akcií, pravděpodobně si to dodnes pamatuje, protože akcie ztratily 38,5 %. Pokud by někdo v té době dovedl ostatní investory varovat, byla by to velmi vítaná predikce. Konsenzus tak ale ani zdaleka neučinil. Naopak, předpovědi vývoje pro rok 2008 byly výjimečně optimistické a od reality se odchýlily o 49 procentních bodů.



Jak dobře nebo spíše špatně na tom Wall Street s predikcemi skutečně je? Předpokládal jsem, že jejich úspěšnost bude v podstatě taková, jako kdybychom si házeli mincí. Ovšem nezávislý statistik Salil Mehta, který se tomuto tématu věnuje, mi sdělil, že to jsem ještě příliš velkým optimistou. Banky jako celek si totiž vedou ještě znatelně hůře. „Vedou si mnohem hůře, než bychom předpokládali podle náhodného rozdělení úspěchů a neúspěchů,“ tvrdí Mehta, který dříve pracoval pro americké ministerstvo financí jako vedoucí výzkumu a analýz programu TARP.



Mehta zkoumal predikce a analýzy velkých investičních bank od roku 1998 a tvrdí, že banky „aktivně přidávají negativní hodnotu“. Existují ovšem predikce, které se nepodřizují období jednoho roku. Jejich závěry jsou rozpracovanější a má smysl jim věnovat pozornost. Příkladem je analýza Setha J. Masterse z Bernstein Private Wealth Management z roku 2012. Ta tvrdila, že index DJIA dosáhne během deseti let hodnoty 20 000 bodů. Tato predikce byla učiněna v době velkého tržního pesimismu, řada investorů se držela stranou a analytici se ve svém optimismu velmi mírnili. Masters se ale řídil relativně nízkou valuací a extrémně nízkými sazbami. Vyšlo mu, že pravděpodobnost dlouhodobého růstu cen akcií je vysoko a ani nešlo o žádný kontroverzní závěr. Svým klientům poskytoval jednoduchou informaci: Podstupte určité riziko a nakupte akcie, které budete držet po delší dobu.



Před několika dny jsem s Mastersem hovořil a sdělil mi, že pokud ve své predikci udělal nějakou chybu, byl to nedostatečný optimismus. Index DJIA se totiž již nyní pohybuje blízko zmíněné hladiny a on hovořil o roku 2022. Hovořil i o tom, že se mu nechtělo udělat ani zmíněnou dlouhodobou prognózu a roční predikce nedělá, protože „neví, jak je dělat dobře“. Jeho současný výhled už není tak býčí jako před lety. „Máme za sebou silnou rally a takový vývoj se opakovat nebude. V tuto chvíli se domnívám, že úroveň 20 000 bodů bude překročena ještě několikrát a nedá se čekat, že trh půjde jen nahoru,“ říká investor. Cenové cíle pro akcie ale poskytovat nehodlá, protože „svět je na to příliš složitý“. Namísto toho lze hovořit pouze o trendech a pravděpodobnostech.



Autorem je Jeff Sommer



Zdroj: NYTimes