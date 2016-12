22. prosince: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové trhy ve čtvrtek mírně klesaly, když investoři vyhodnocovali čerstvé statistiky z americké ekonomiky a po růstech z uplynulých týdnů částečně i realizovali zisky. Aktivita na trhu byla utlumená, jsou cítit blížící se svátky.

Dow ve čtvrtek klesl o 0,12 % na 19 918,88 bodu, S&P 500 odepsal 0,19 % na 2 260,96 bodu a Nasdaq Composite ztratil 0,44 % na 5 447,42 bodu. Ztrácela především odvětví cyklického spotřebního zboží a základních materiálů, v plusu naopak zůstaly energetika, veřejné služby a telekomunikace. Index volatility VIX přidal 1,42 % na 11,43 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o necelé dva bazické body na 2,5496 %.

"Hladina 20 tisíc bodů indexu Dow může část investorů odrazovat. Na její překonání bude potřeba silný katalyzátor," uvedl pro CNBC Jeff Kravetz, stratég z U.S. Bank.

"Trh je unavený. Chybí objemy obchodů. Velcí hráči již veskrze uzavřeli svůj obchodní rok," dodal Peter Cardillo, tržní ekonom z First Standard Financial.

Dolů zamířily například akcie maloobchodní společnosti Bed Bath & Beyond (-9,17 %), jejíž čtvrtletní výsledky zaostaly za očekáváními analytiků. Akcie technologického gigantu Apple (-0,72 %) oslabily v reakci na zprávu, že firmu kvůli porušování patentů zažaloval finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia.

Zvolený prezident Donald Trump na Twitteru poznamenal, že by USA měly významně posílit, pokud jde o jaderné zbraně, a to do doby, než některé jiné státy dostanou, pokud jde o jádro, rozum. Takhle se dělá politika, chce se poznamenat.

Na devizovém trhu zůstal dolar vůči koši hlavních světových měn téměř beze změny, držel se tak pod čtrnáctiletým maximem, na které se vyšplhal v úterý. Euro k dolaru v závěru obchodování vykazovalo nárůst o 0,1 % na 1,0436 USD.

"Dochází k určitému vybírání zisků," řekl agentuře Reuters analytik Stephen Casey ze společnosti Cambridge Global Payments. "Objem obchodů je dost slabý," dodal.

Na vývoj devizového trhu podle analytiků neměly výraznější vliv příznivé ekonomické údaje ze Spojených států. Růst americké ekonomiky podle konečné zprávy ministerstva obchodu činil ve třetím čtvrtletí 3,5 % místo předběžně uváděných 3,2 %. Některá další data, například příjmy a výdaje Američanů za listopad, tak dobrá nebyla (v tabulce první sloupec je skutečnost, druhý odhad, třetí předchozí hodnota).

Americká makrodata (22. prosince 2016) Zdroj: dailyfx.com

Dolarový index zůstal v těsné blízkosti 103 bodů. V úterý se vyšplhal až na 103,65 bodu, nejvýše od prosince 2002. "Měli jsme tu velký růst, takže je na čase přestávka," poznamenal jeden z analytiků společnosti Columbia Threadneedle Investments.

Ceny ropy obnovily růst, večer přidávaly více než procento. Přispívaly k tomu příznivé údaje o ekonomice Spojených států, oslabení dolaru a také naděje, že těžařské země budou dodržovat dohodu o omezení dodávek suroviny.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se nedávno s dalšími předními těžaři dohodla na snížení produkce suroviny s cílem podpořit její ceny. "Oznámení, která přicházejí ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Kuvajtu, Iráku a Ruska, jsou povzbudivou známkou, že tyto země budou dohodu dodržovat. Snad se k nim připojí i další státy," podotkl ve čtvrtek kuvajtský ministr ropného průmyslu.

