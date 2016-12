Summary: Nokia, Micron Technology, Red Hat

Evropa:



Nokia Corp

Nokia a Apple dnes opětovně rozpoutaly patentové spory v soudní síni. Nokie obviňuje Apple, že neodpovídá na výzvy o pozměnění smlouvy, která má vypršet tento rok a na jejímž základě je Nokia příjemcem licenčních poplatků. Apple opětoval palbu s tím, že Nokie využívá vyděračské taktiky společností známých jako „patent trolls“ a snaží se využít blízkého termínu vypršení smlouvy. Obě společnosti se obrátily na soud. Těžko odhadnout výsledek sporu, avšak přihlédneme-li k faktu, že ten poslední trval téměř tři roky, tak nás čekají dlouhé tahanice s velice nejistým výsledkem. O to víc, že se na trhu s chytrými telefony dnes točí úplně jiné peníze a zároveň jsou jejich technická řešení mnohem složitější. Zejména akcionáře Nokie tato představa nenaplňuje radostí a její akcie dnes klesají o 5 %.

USA:



Micron Technology F1Q17



Výrobce paměťových čipů DRAM (operační paměť) a NAND (datová úložiště) po šesti propadových kvartálech konečně zaknihoval rostoucí tržby. Ty dosáhly 3,97 mld. USD (v souladu s tržními predikcemi), což představuje solidní 18,5% meziroční růst. Čistý zisk na akcii se po třech červených kvartálech vrátil do černých čísel a zakotvil na 32 centech (+33 % YoY). Tržní konsensus čistého zisku byl stanoven na 27 centů.

Za růstem stojí zlepšující se trh s osobními počítači a herními konzolemi (DRAM) a stále větší nároky výrobců chytrých telefonů (DRAM + NAND). Computer & Networking Business Unit přidal v tržbách 30 % YoY na 1,5 mld. USD a Mobile Business Unit 20 % YoY na 1 mld. USD.

Potěšil nás také zlepšený výhled na kvartál F2Q17. Tržby se nyní nacházejí v intervalu 4,35 – 4,7 mld. USD (F2Q16 2,9 mld. USD) a čistý zisk na akcii mezi 58 – 68 centy (F2Q16 -0,05 USD). Micron jako přední dodavatel uveřejňuje také svůj odhad stavu odvětví. V roku 2017 předpovídá růst nabídky čipů DRAM o 15 až 20 % a dlouhodobý růst poptávky o 20 až 25 %. Co se týče čipů NAND, tak vidí růst nabídky o 30 až 40 % a poptávky o 40 až 45 %. Za tento vývoj může nové průmyslové uplatnění čipů jako například v automobilové dopravě (autopiloti) nebo ve velkých datových úložištích (cloudy) a konsolidace na straně dodavatelů těchto produktů. Akcie rostou o 14 %.



Red Hat Inc



Poskytovatel softwarových řešení založených na open-source platformách (zejména Linux) dnes vydal chmurnou předpověď tržeb pro tento kvartál. V tom posledním dosáhly celkové tržby 615 mil. USD, což bylo těsně pod tržním konsensem. Na tento kvartál management odhaduje interval 614 – 622 mil. USD při tržním odhadu 638 mil. USD. Jako původce byly identifikovány velké státní zakázky, jež čekají na uzavření a prémiový zákazníci, kteří platí nižší zálohy předem. Dlouhodobým problémem je ale pomalý přechod na dnes populární cloudové služby, čímž by Red Hat mohl ztratit podíl na trhu. Třešničkou na dortu je rezignace CFO Franka Calderoniho. Akcie se propadají o 12,5 %.