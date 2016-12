Souhrn 22.12. - Evropa klesla do červených čísel kvůli bankám, euro silněji posílilo k USD, ropa v plusu, BCPP v červené nule

12.h - Evropa už vyhlíží Vánoce, dolar oslabuje,..

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza v předvánoční podprůměrné likviditě zakončila v červené nule.Evropské akciové trhy v průběhu dneška oslabily. Hlavní slovo v slabší předvánoční likviditě měly obavy o křehkost italského bankovního sektoru po zprávách, že nejstarší banka světa Monte dei Paschi si Siena neuspěla se svými snahami získat dodatečný kapitál ve výši cca 5 mld. EUR a je tak zralá na pomoc státu. Obavy budí především plán přenést číst ztrát na držitele dluhopisů , kterých je velké množství, což by mohlo být použito populisty pro získání většího vlivu, což by mohlo v krajním případě až destabilizovat celou EMU či dokonce EU.US akciové trhy vstoupily do dne v mírně negativní náladě. DJIA se zdráhá překonat důležitou psychologickou hranici na úrovni 20 000 bodů. Nově příchozí makra jsou poněkud smíšená v čele s vylepšením růstu HDP ve 3Q až na 3,5%, což je dvouleté maximum. Přílišný optimismus krotí růst počtu nových žádostí o podporu a také pouze stagnující příjmy Američanů. Euro v průběhu dne postupně stále více posilovalo proti dolaru . Ten pro změnu posiloval vůči libře a svedl celkem vyrovnaný souboj s japonským jenem. Ropa v průběhu dne oscilovala kolem včerejších závěrů s odpoledním růstem. Oporou jí byla především vzestupná revize růstu HDP USA ve 3Q a také oslabující dolar . Pozitivně působí také komentáře hned několika účastníků nedávné Dohody v tom smyslu, že splní své závazky plynoucí z dojednaných podmínek plánovaného snížení produkce. BCPP v průběhu dneška delfínovala kolem včerejšího závěru. Proti negativní náladě v bankovním sektoru se stavěl lehký zájem o ČEZ a O2. ČEZ podpořily především komentáře o příznivých signálech technické analýzy a také potvrzení stávajících GŘ Daniela Beneše v jeho funkci, což je známkou stability firmy . Dařilo se akciím PMČR.