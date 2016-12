Investice desetiletí je stále atraktivní

Dlouhodobí investoři mají nyní mimořádnou příležitost na rozvíjejících se trzích. Ty nabízejí vzácnou kombinaci atraktivní valuace, nízkých měnových kurzů a pozitivního tržního a ekonomického vývoje. Klademe ale důraz na to, že je tu příležitost pro investory dlouhodobé, protože dokonalé časování trhů není možné. Většina krátkodobé cenové volatility je ale založena jen na informačním šumu, zatímco dlouhodobou návratnost určují valuace a ekonomický růst.



Investoři si podle nás nejsou povětšinou vědomi toho, jak levné rozvíjející se trhy vlastně jsou. Jejich valuace byly stlačeny medvědím trhem, který podle všeho skončil až na počátku roku 2016. V lednu 2016 jsme tak hovořili o tom, že rozvíjející se trhy jsou obchodem desetiletí. Shillerovo PE indexu MSCI Emerging Markets Index se tehdy dostalo pod hodnotu 10. Od té doby došlo k 19% posílení trhu a někteří investoři se tak ptají, zda již není na nákup aktiv na rozvíjejících se trzích pozdě.



Následující graf ukazuje, jak se v čase vyvíjí průměrná návratnost akciového trhu poté, co hodnota Shillerova PE klesla pod 10. Modře je vyznačen letošní vývoj na rozvíjejících se trzích:







Vývoj akcií na rozvíjejících se trzích letos v podstatě odpovídá tomu, jaký je vývoj průměrný. Je možné, že v následujících čtyřech letech tyto trhy nenabídnou 100 % návratnost tak, jak naznačuje historická zkušenost (viz graf). Vyloučit takové zisky ale nelze. I po letošní rally se Shillerovo PE na těchto trzích pohybuje na hodnotě 11,2, což je stále hluboko pod hodnotou 13, které bylo dosaženo během nejhlubší krize roku 2008.



Druhý graf ukazuje vývoj valuace měn rozvíjejících se zemí. Podle našich kalkulací jsou tyto měny relativně k dolaru stále výrazně podhodnoceny a nic na tom nezměnila ani letošní rally. To naznačuje, že měny rozvíjejících se zemí mohou i nadále posilovat a přidávat tak k celkové návratnosti investic do aktiv rozvíjejících se zemí.

Poslední obrázek ukazuje klouzavou dvanáctiměsíční návratnost indexu MSCI EM a našeho odhadu pravděpodobnosti pádu do ekonomického útlumu. Korelace mezi oběma ukazateli dosahuje hodnoty 68 % a poslední vývoj ukazuje, že pravděpodobnost útlumu či recese na rozvíjejících se trzích výrazně klesá. To neznamená, že tyto trhy jsou bez rizika a nehrozí nějaký negativní šok. Nicméně se domníváme, že medvědí trh zde skutečně skončil a nacházíme se v prvních fázích trhu býčího:

Autory jsou Rob Arnott a Brandon Kunz



Zdroj: Research Affiliates