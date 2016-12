Icahn se stane speciálním Trumpovým poradcem pro deregulaci

Donald Trump si vybral další výraznou osobnost do svého týmu poradců, když angažoval jako speciálního poradce aktivistického investora a miliardáře Carla Icahna, který by měl novému prezidentu radit ve věcech snižování přílišných regulací s cílem podpořit celkový ekonomický růst Samotný Trump považuje boj proti restriktivním regulacím za velmi důležitý a příspěvek Icahna v tomto ohledu očekává za neocenitelný.Oba miliardáři vůči sobě v poslední době projevovali jistou náklonost a vzájemně nešetřili chválou.Icahn, jehož jmění se odhaduje na 20 mld. USD , což ho staví na pozici 20. nejbohatšího Američana, se mimo jiné například výrazně zasadil o zahájen výplaty dividend a zpětný odkup akcií v Applu. Icahn v poslední době často krizizoval mnohé regulace a uváděl, že vláda by se měla stavět na stranu podnikatelů a podpory růstu jejich výdajů a podpory růstu produktivity práce Podle některých komentářů je angažování takového investora problematické, protože se nabízí poměrně široký záběr potenciálních konfliktů zájmů, protože Icahn vlastní významné podíly ve firmách, které by mohly z navržených deregulací nejvíce profitovat.