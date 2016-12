České státní dluhopisy v 2017 - až 270 mld. Kč

Deficit bude snižovat lepší než očekáváný ekonomický vývoj podporující vyš š í daňový výběr a naopak zvyšovat blížící s e parlamentní volby. Schopnost státu investovat je také rizikem.

Předpokládáme, že Ministerstvo financí pokryje převážnou část státních finančních potřeb emisí dluhopisů, která tak dosáhne až 250 mld. korun. Dále očekáváme 20mld. emisi pokladničních poukázek. Za předpokladu pokračujících výměnných operací v roce 2017 v podobném tempu jako letos , by pak finální emise mohla být nižší ještě o 20 mld. korun a dosáhnout zhruba 230 mld. korun v dluhopisech.

Očekáváme, že Ministerstvo financí bude pokračovat v trendu nahrazování pokladničních poukázek vydáváním dluhopis ů s dobou splatnosti do 3 let i v průběhu roku 2017. Nečekáme, že by MF v 2017 vydalo spořící či cizoměnové dluhopisy.

Vzhledem k načasování pravděpodobného ukončení kurzového závazku a také vzhledem k tomu, kdy budou s platné dluhopisy v roce 2017, by Ministerstvo financí mohlo nasměřovat větší část svých aukcí dluhopisů do první poloviny roku 2017 tak, aby využilo větší poptávky zahraničních investorů před exitem z kurzového závazku ČNB.



Jana Urbánková