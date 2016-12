Alibaba se vrací na prominentní pirátský seznam

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Americká vládní agentura US Office of the Trade Representative zařadila po 4 letech zpět Alibabu na seznam prodejců padělků a pirátských kopií. Společnost nad tímto krokem vyjádřila politování. Zařazení se konkrétně týká stránky Taobao, jednoho z hlavních prodejních webů Alibaby. Alibaba má ze zahraničí pouze 8 % tržeb a domníváme se, že dopad na celkové hospodaření bude zcela zanedbatelný.