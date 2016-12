3 tipy, jak se na vedoucí pozici vyhnout vyhoření

Řídit vlastní prosperující byznys je vnitřně velmi uspokojivá záležitost. Pokud se však nedaří či dlouhodobě přetrvávají opakující se problémy, přichází často na pořad dne úsilí až za hranice lidských možností, nedostatek spánku, minimální dovolená a vyčerpání. To může vést až k vyhoření, které je pro každého lídra doslova pohromou. Umět se mu vyhnout je pro šéfy malých a středních podniků v jejich vysoce konkurenčním prostředí jedna z těch nejdůležitějších dovedností, jež navíc posílí i jejich byznys.

Majitelé a šéfové firem jsou často tak přetíženi pracovními aktivitami, že vlastně neví, kam dříve skočit. Ve snaze řídit svou firmu na cestě k úspěchu pracují více než jejich zaměstnanci a odpočinek je pro ně jen vzdálenou vzpomínkou na doby, kdy svůj byznys teprve plánovali. Obrovská psychická zátěž, nedostatek spánku a odpočinku se však jednou musejí zákonitě projevit. V tom nejhorším případě dojde k vyhoření.

Mezi časté projevy vyhoření patří pocit naprostého vyčerpání či lhostejnost. Pokud se projeví na vedoucí pozici, může svým příkladem rozložit celý kolektiv a vést k odchodu stěžejních pracovníků z firmy. „A co hůř, vyhořelí majitelé firem bývají pomalejší a nerozhodní ve chvílích, kdy čelí důležitým volbám. Cítí se též méně sebevědomí. Celé to pak vede ke špatným rozhodnutím a promeškaným příležitostem,“ popisuje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež působí na poli revitalizace zejména středně velkých podniků.

Aby se tomuto zlomovému okamžiku, z nějž se jen těžko vrací zpět – v hovorové angličtině je pro něj ustálený termín „shit hits the fan“ – majitelé firem vyhnuli, doporučujeme jim dodržovat několik jednoduchých zásad.

TIP č. 1: Vyhněte se mikromanagementu

Být majitelem firmy s sebou logicky nese strach ze selhání. U části z nich tato obava vede k tomu, že ve svém podniku začnou praktikovat mikromanagement – budou svým podřízeným říkat, jak se věci dělají správně, všechno po nich kontrolovat a odmítat delegovat práci. Tato praxe snadno sklouzne k tomu, že zaměstnanci přestanou přicházet s vlastními nápady, v horším případě z firmy dokonce odejdou a nechají vyčerpaného lídra jeho osudu.

„Zkuste místo mikromanagementu své zaměstnance inspirovat k tomu, aby věci viděli z vašeho úhlu pohledu, a cíle, kterých chcete dosáhnout, vzali za vlastní. Čím víc entuziasmu do nich dostanete, tím inovativnější pak budou. Zároveň se na schopné podřízené nebojte delegovat část činností – vám to uleví, budete se moci soustředit na důležitější věci a firmě to vlastně jen prospěje,“ radí Jemelka.

TIP č. 2: Pracujte na zdravém sebevědomí

Zdravé sebevědomí je důležité pro každého, kdo chce něčeho dosáhnout. A mít dostatečné a zdravé sebevědomí je pro majitele firem jednou z cest, jak se vyhnout případnému vyhoření. Jedním z faktorů, které mají na sebevědomí vliv, jsou samozřejmě pracovní úspěchy. Čím lépe se firmě daří, tím vyšší sebevědomí majitel bude mít.

Tím druhým způsobem, jak sebevědomí ovlivnit, je pak osvojení si umění učit se z práce a od ostatních. I člověk ve vedoucí pozici by měl umět požádat svého zaměstnance o radu či o pomoc v případě, že se setká s něčím novým. Měl by také chtít po svých podřízených zpětnou vazbu a formou sebereflexe vnímat „správnou míru“ věcí a dění kolem. To vše pomáhá sebevědomí zvyšovat.

TIP č. 3: Zdraví – fyzické i psychické – jako priorita

Vedení firmy je bez debaty časově velmi náročná záležitost. Tak moc, že velká část majitelů opomíjí péči o své zdraví – fyzické i to duševní. Právě to je ale jedním z účinných nástrojů prevence vyhoření. To znamená, že i majitel firmy by si měl najít čas na to, aby se pravidelně najedl, zacvičil si, věnoval se spánku alespoň sedm hodin denně a strávil dostatek času s rodinou a přáteli.

„Není nutné zanedbávat firmu, ale spíše najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a dělat věci efektivně. Pravidelně jíst s sebou nenese nutnost odbíhat z kanceláře třikrát denně do restaurace, jídlo si přece lze připravit o víkendu doma a zamrazit jej. Ne každý den je možnost vyrazit s přáteli a rodinou za zábavou, ale duševní vzpruhu přinese i telefonický rozhovor s blízkými cestou na schůzku nebo do kanceláře,“ popisuje Jiří Jemelka.