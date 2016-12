21. prosince: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Obchodování na amerických akciových trzích začalo ve středu kolem nuly. Ihned poté indexy sestoupily do mínusu, kde se držely po celý zbytek dne. Dow nyní potřebuje k dosažení 20 000 bodů posílit o 0,29 %.

Dow klesl o 0,16 % na 19 941,96 bodu, širší S&P 500 se snížil o 0,25 % na 2 265,18 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,23 % na 5 471,43 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,57 % na 11,27 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 2,542 %.

Dařilo se energetickému odvětví a mírně v plusu skončil i sektor základních materiálů. Nejvýraznější pokles zaznamenaly realitní odvětví a sektor zdravotní péče.

Americké akcie (21. prosince 2016) Zdroj: Google

Dlouhé období takřka nepřetržitého růstu vyvolává spekulace, že posun indexu Dow na 20 000 bodů spustí vlnu prodejů ve snaze o vybírání povolebních zisků. Objevují se také obavy z toho, že akcie už začínají být po dlouhém vzestupu předražené. Akcie zastoupené v indexu S&P 500 se obchodují na zhruba 17násobku očekávaných firemních zisků, což je nad desetiletým průměrem 14násobku, vyplývá z údajů agentury Thomson Reuters.

"Dow se nad 20 000 bodů dostane, o tom není pochyb. Otázka tak není zda, ale kdy," říká Michael Vogelzang, investiční šéf ve společnosti Boston Advisors. "Valuace jsou sice poměrně vysoké, mikroekonomické i makroekonomické fundamenty se však zdají být příznivé," dodává.

Úroveň 20 000 bodů představuje pro Dow důležitý milník. Někteří investoři věří, že překročení této důležité psychologické úrovně bude signálem, že růst může pokračovat. Hranici 10 000 bodů Dow překročil v roce 1999.

Akcie v USA rostou již od 8. listopadu, kdy byl novým americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Investoři očekávají, že plány Trumpa, které počítají se snižování daní a zvyšování výdajů na infrastrukturu, podpoří hospodářský růst USA. Investoři vložili od prezidentských voleb do amerických burzovně obchodovaných akciových fondů 100 miliard dolarů. To je o zhruba 150 % více, než kolik do akciových ETF v zámoří přiteklo za celý loňský rok.

Americké akcie (21. prosince 2016) Zdroj: Finviz

Akcie poradenské společnosti Accenture (-5,01 %) zlevnily o pět procent poté, co firma před začátkem obchodování zveřejnila své kvartální hospodářské výsledky, které investory zklamaly na rovině tržeb, a zhoršila celoroční výhled. Za čtvrtletí do konce listopadu Accenture vykázala zisk na akcii 1,58 USD nad odhadem trhu 1,49 USD při čistých tržbách 8,52 miliardy USD pod odhadem 8,59 miliardy USD. Neupravené tržby na úrovni 9,01 miliardy USD na odhady také nestačily.

Zhruba procento přidaly akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (+0,98 %), který se hospodářskými čísly za druhé finanční čtvrtletí pochlubil již v úterý večer. Nike vykázal zisk na akcii 0,50 USD nad odhadem trhu 0,43 USD a tržby 8,18 miliardy USD nad odhadem analytiků 8,09 miliardy USD.

Dolů naopak zamířily akcie přepravní společnosti FedEx (-3,32 %), která stejně jako Nike odtajnila svá kvartální hospodářská čísla v úterý večer. V jejím případě byl upravený zisk na akcii 2,80 USD a tržby 14,9 miliardy USD. Trh čekal zisk na akcii 2,91 USD, tržby byly v souladu s odhady analytiků.

Mírně pod nulou seanci zakončily akcie světově největšího výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola (-0,22 %), který oznámil, že od společnosti Anheuser-Busch InBev koupí podíl 54,5 % ve firmě Coca-Cola Beverages Africa.

V indexu Dow nejvýrazněji klesly akcie farmaceutických firem Merck (-1,77 %) a Pfizer (-1,37 %) a maloobchodního řetězce Wal-Mart (-0,81 %). V plusu skončily kromě akcií Nike například také cenné papíry výrobce letecké techniky Boeing (+0,7 %) či kartové firmy American Express (+0,35 %).

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích:

Výsledková sezóna: