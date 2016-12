Wall Street si vzala pauzu na vydechnutí

Americké akciové indexy se dnes ostyšně obchodovaly těsně pod hodnotami dosaženými ve včerejší seanci. Ani jeden z hlavních sledovaných barometrů nedokázal připsat zisky, když se trhy pravděpodobně drží návodu Mohameda El-Eriana na výběry zisku. Poradce Allianz a bývalý Co-CEO PIMCO se pro Bloomberg TV vyjádřil, že mu aktuálně dává nejvíce smysl přesunout až 30 % portfolia do hotovosti.

Analytické odhady pro index S&P 500 v roce 2017 jsou znovu nastaveny pozitivně, když konzenzus pro konec příštího roku indikuje 2356 bodů, co by znamenalo růst přibližně 4 % od včerejší zavírací hodnoty. Byčí trh už trvá 7 a půl roku, jedná se o druhý nejdelší v historii a evidentně není nastaven na svůj brzký konec.

Z makroekonomických dat byly dnes zveřejněny prodeje domů v listopadu. Po říjnovém 5,57 mil. domů trhy čekaly mírné oslabení. Finální hodnota byla 5,61 mil. nemovitostí.



Index Dow Jones Industrial Average dnes pravděpodobně nabíral síly na atak hranice 20.000 bodů. Dow Jones odevzdal 0,2 % na úroveň 19943 bodů. Stejnou ztrátu zaznamenal i S&P 500, když dnešní finální hodnota činila 2265 bodů. Technologický Nasdaq Composite taktéž držel pokles o dvě desetiny procenta, když zavíral na 5471 bodech.



Měnový pár EURUSD musel dělat radost všem technicky orientovaným traderům. Pár první narážel na první rezistenci (1,0417), jakmile ji prorazil fungovala rezistence druhá (1,0449), která jej udržela na uzdě a poslala přibližně do středu mezi obě hranice. Ropa WTI po reportu o stavu zásob (+2,25 mil. barelů při oček. -2,5 mil. barelů) ztratila dosažená denní maxima a vypořádala o 1,5 % níže na 52,49 USD za barel. Trojská unce zlata nenachází útěchu ani v mírném poklesu hodnoty USD, natož výnosu dluhopisů, jednotka se obchodovala beze změny na 1131 USD.