Rathovi zrušili trest, on promluvil: Tohle řekl o procesu! ROZHOVOR

Ačkoliv se středočeský exhejtman David Rath může radovat z toho, že mu vrchní soud v Praze v říjnu zrušil trest, úplně vyhráno ještě nemá. Případ se nyní vrací ke krajskému soudu, klíčové důkazy (tedy odposlechy) už ale nebudou moci být v dalším soudním líčení použity jako důkaz, protože podle soudu byly pořízeny nelegálně. S tím ale nesouhlasí ministr spavedlnosti Pelikán, který se rozhodl podat stížnost k Nejvyššímu soudu.

Soudní proces

Rath je přesvědčený, že ministr zneužívá svou pravomoc a používá praxi, která byla běžná v 50. letech - a to zastrašování soudců. "Ministr Pelikán se to snaží vést jako politický proces a politicky se snaží tlačit na soudy, aby rozhodovaly tak, jak by se panu Pelikánovi líbilo," prohlásil Rath. Pelikán prý tvrdí, že jde o porušení zákona, aniž by znal fakta ze spisu o 100 tisících stránkách.

To, že soud odmítl odposlechy jako klíčové důkazy, je pro něj "malé" vítězství. "Odposlechy nejsou srozumitelné. Ať si je každý pokusí získat (jsou i někde na internetu) a poslechnout si je a zjistí, že jim nejde rozumět. Ty odposlechy nedokazují nic," myslí si Rath.

Přesto si myslí, že v České republice nelze spoléhat na spravedlnost. Soudce Roberta Pacovského stále viní z toho, že byl nestranný, když ho poslal na 8,5 roku vězení. Omluvu ani odškodnění na něm sice nevysoudil, vystoupit proti němu prý ale bylo třeba. "Nikdy jsem nebyl ovce, nejsem ovce a nebudu ovce a pokud někdo porušuje zákon a porušuje ústavu a chová se třeba tak, jak se choval soudce Pacovský - to znamená jednoznačně podjatě - tak proti tomu se budu vždycky stavět," prohlásil.

Jak žije Rath dnes

Mnoho lidí si lámalo hlavu nad tím, co znamená záhadně se usmívající smajlík, který se najednou objevil na profilu Davida Ratha. Exhejtman popřel, že by s ním měl něco společného. "Já včera na facebooku nebyl, takže možná že je to nějaký fakeový smajlík," myslí si. Teď tráví většinu času v ordinaci a dokončuje svou knihu. Stále ale počítá i s možností, že se může dostat zpět za mříže.

Nevinný Rath?

David Rath stále tvrdí, že je nevinný. Jak se dostaly peníze do krabice s vínem je pro něj údajně nadále záhadou. "Jak se tam dostaly, to nedokázal prokázat ani ten soud, to nikdo nevyšetřil," prohlásil.