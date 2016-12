Současný vývoj dolaru a cesta do USA

Spojené státy jsou známé mimo jiné svou možností nakoupit zde poměrně levnou elektroniku, oblečení a automobily. V současnosti cestování do Spojených států amerických není ani náročné. Ne v každém případě potřebujete víza. Na obyčejné nakupování vám postačí cestovní povolení ESTA visa USA. Avšak pokud rádi cestujete za účelem nakupování, především tedy za účelem větších nákupů, a plánujete v nejbližší době výlet do Spojených států, měli byste si přečíst pár základních informací o vývoji dolaru vůči koruně. Jak dovolená, tak nákupy v USA se vám mohou mírně prodražit.

Po zvolení Trumpa šel dolar nahoru

V průběhu letošních prezidentských voleb v USA se hodně spekulovalo, co bude s americkým dolarem a jeho hodnotou na světových trzích. Volba nového prezidenta může znamenat narušení či naopak posílení zahraničních obchodních vztahů, s čímž jde ruku v ruce vývoj měny dané země. Jelikož však spousta lidí nečekala, že Donald Trump volby skutečně vyhraje, byly i kurzovní prognózy velmi nepřesné. Jak se však ukázalo, po zvolení nového amerického prezidenta šla hodnota dolaru nahoru. Finanční analytik Komerční banky Marek Dřímal pro server Novinky uvedl, že jedním z hlavních důvodů nárůst výnosů dluhopisů americké banky kvůli riziku dalšího zadlužování federální vlády. A není se čemu divit, Trump má pro Ameriku skutečně velkolepé a velmi nákladné plány.





Jak se bude měna dál vyvíjet

Pokud tedy bude dolar stále posilovat vůči euru, bude výrazně posilovat i vůči koruně, a to i kvůli kurzovému závazku a intervencím ČNB. V současnosti je kurz dolaru vůči koruně na svém dlouhodobém maximu a vyhlídky do budoucna jsou velmi nejasné. Bude záležet především na Trumpovy a jeho ekonomických reformách. Pokud bude docházet k prohlubování státního dluhu Spojených států, bude zřejmě docházet i ke znehodnocování dolaru. Vliv na vývoj měny však bude mít i zasedání americké centrální banky (Fed), které proběhlo 14.12., a zasedání Evropské centrální banky ze 7.12. Ze zasedání Fedu již víme, že úrokové sazby v příštím roce porostou. Můžeme tak očekávat další nárůst dolaru přinejmenším během následujících šesti měsíců.

Jak se na růst dolaru připravit

Plánujete-li příští rok cestu do USA za účelem větších nákupů, bylo by dobré sledovat vývoj měny a určit, kdy bude nejlepší směnit české koruny za dolary, případně kdy do Spojených států, například s povolením ESTA VISA (povolení pro cestu do USA bez potřeby víza do Spojených států), vycestovat. Sledujte tedy pohyb měny a buďte prozřetelní, můžete ušetřit spoustu peněz.