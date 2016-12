Summary: Nike, FedEx, Accenture

USA:



Nike Inc



Výrobce sportovního oblečení opět předčil očekávání. Celkové tržby rostly 6,5% meziročním tempem na 8,2 mld. USD, přičemž trh predikoval 8,1 mld. USD. Po odečtení kurzových vlivů můžeme mluvit o 8% růstu. Ty spolu s vyššími produkčními náklady a likvidací zásob přispěly k nižší než očekávané hrubé marži (44,2 % proti 44,3 %). Spodní část výsledovky se navzdory tomu dokázala udržet a čistý zisk na akcii se tak dostal o 11 % YoY výše na 0,5 USD (tržní konsensus 0,43 USD). Na tom má nemalý podíl také zpětný odkup akcií, který v tomto kvartálu činil 17 mil. kusů v celkové hodnotě 900 mil. USD a jenž je součástí ambiciózního čtyřletého plánu na odkup akcií za 12 mld. USD do listopadu 2019.



Z geografického hlediska rostla nejrychleji Čína, která přidala 12 % YoY na tržbách na 1 mld. USD. Velice dobrou zprávou je, že Severní Amerika pravděpodobně dosáhla dno a v dalším kvartálu bychom již mohli pozorovat náznaky oživení také tady. Jedná se o zdaleka největší trh Nike a tržby z něj plynoucí (3,7 mld. USD, +3 % YoY) jsou rozhodně klíčové. Co se týče rozpadu na segmenty, tak tam dopadly dva nejdůležitější relativně podobně – obuv +5 % (na 4,8 mld. USD) a oblečení +7 % (na 2,5 mld. USD).



Výhled na fiskální rok 2017 zůstal víceméně beze změny. Došlo jen ke snížení odhadu hrubé marže o dalších 100 až 150 bps. Viníkem jsou opět měnové vlivy a likvidace zásob, jež ale vyvažuje lepší správa nákladů. Akcie Nike na oznámení po včerejší korekci nereagují a oscilují kolem nuly.





FedEx Corporation



Největší světový letecký nákladní přepravce svými výsledky v tomto kvartálu (F2Q17) zklamal. Zatímco tržby se jakž takž udržely nad tržními predikcemi a s 19,5% YoY růstem dosáhly 14,9 mld. USD, tak spodní linie výsledovky je na tom o poznání hůř. Vyšší náklady spojené s nákupní sezonou pustily čistý zisk na akcii upravený o jednorázové položky jen na 2,8 USD (+8,5 % YoY), přičemž tržní konsensus byl stanoven na 2,9 USD. Hrubá marže se zúžila z 9,6 % na 8,3 %.



FedEx se snaží více proniknout do silniční přepravy a nastoupit do rozjíždějícího se vlaku, který představuje e-commerce. Příkladem může být nedávná akvizice holandského TNT. Nicméně aby FedEx zvládnul vyšší objem zakázek, tak musel přijmout dalších 50 000 zaměstnanců, jimž musel vyplatit vyšší odměny za práci o svátcích. Výsledkem byl právě zmiňovaný horší čistý zisk na akcii. V dlouhodobém měřítku je ale tento krok samozřejmě pozitivní. E-commerce bude tvořit větší a větší část nákupů a FedEx je se svým logistickým know-how skvěle připraven tento trh využít. Management potvrdil, že další kvartál bude již pokračovat v zaběhnutých kolejích. Výhled na čistého zisku pro fiskální rok 2017 zůstal beze změny v intervalu 11,85 – 12,35 USD. Akcie FedEx v návaznosti odepisují 2,5 %.



Accenture



Poradenská firma utržila v tomto kvartálu 8,5 mld. USD (+6 % YoY) při tržním konsensu 8,6 mld. USD. Kvůli vylepšené hrubé marži (+25 bps na 32 %) ale čistý zisk na akcii vyrostl o příjemných 23,5 % a dostal se o 10 centů nad trhem predikovaných 1,5 USD. Co ale mělo na cenu akcií mnohem větší vliv, byl zhoršený výhled na další kvartál (F2Q17) a zároveň na celý fiskální rok 2017. V dalším čtvrtletí by se tržby měly držet mezi 8,15 – 8,4 mld. USD, což je výrazně pod trhem predikovanými 8,5 mld. USD. Na výhledu pro fiskální rok 2017 se podepsaly zejména měnové výkyvy (více než polovina tržeb je generována mimo USA), které donutily management snížit odhad čistého zisku na akcii na interval 5,64 – 5,87 USD, což je opět pod tržním odhadem 5,93 USD. Akcie Accenture odepisují 4 %.