Minulost vrátit nelze: Ekonomika už nepotřebuje chlapáky, ale jemné muže

Donald Trump chce, aby se ve Spojených státech opět vyráběly věci. Slíbil i to, že do země vrátí výrobu iPhonů a nedávno pohrozil všem firmám, které by chtěly přesunout pracovní místa do zahraničí. Měl by se ale dobře zamyslet nad tím, jaká pracovní místa chce vlastně podporovat. Jeho generace sledovala, jak se z výrobního sektoru stává jen malá část ekonomiky. Ve čtyřicátých a padesátých letech pracovala ve výrobním sektoru asi polovina všech zaměstnanců, nyní to je přibližně jedna šestina. Tyto ztráty ale více než nahradily služby. Problém spočívá pouze v tom, že nová pracovní místa jsou převážně pro ženy.



V roce 2015 pracovali muži na 23 % pozicích v oblasti vzdělávání a zdravotnických služeb. Ve výrobním sektoru drželi 73 % pracovních míst. Zdá se, že muži s nižším vzděláním nechtějí pracovat ve službách, lépe si vedou ti, kteří mají vzdělání vyšší. Projevuje se to mimo jiné jejich nižší mírou nezaměstnanosti, ale také vyššími platy. Proč ale nedochází k adaptaci u mužů s nižším vzděláním? Proč nezačnou ve větším počtu pracovat ve zdravotnictví či v oblasti domácí péče? Jedním z důvodů je tradiční pohled na to, co to je mužnost. Nové pozice ve službách totiž vyžadují komunikaci a starost o druhé a ne práci s velkými stroji.



Trump nabídl novou vizi maskulinity a jeho názory se líbí všem, kteří chtějí návrat do světa, kde jsou muži opravdovými chlapy. Trump nezvítězil proto, že by ekonomika byla slabá. Jednou z příčin jeho vítězství byl slib návratu do dob, kdy muži byli silní a jejich práce byla ta správná práce pro chlapy. Současná mužská populace přitom čelí ještě větší výzvě, než jaká stála před ženami od šedesátých až do osmdesátých let. Tehdy se nová role žen také střetávala s tradičními pohledy na ženství, ale ženy dokázaly obojí skloubit. Nyní se po mužích chce, aby se posunuli do rolí, které dříve zastávaly ženy včetně pomoci s vařením a praním prádla.



Vyspělá ekonomika se bude nadále měnit a posouvat směrem, kde bude potřeba méně síly a více vlídnosti. Navzdory slibům, které činí Trump, nejde tento proces otočit a vrátit se zpět do minulosti. Místa ve výrobním sektoru neničí jen mezinárodní obchod, ale i technologický rozvoj. Pokud někdo slibuje mužům, že se vrátí jejich bývalé pozice, moc jim tím nepomáhá. Namísto toho by bylo lepší přemýšlet o tom, jak změnit naši kulturu, aby muži v moderní ekonomice nacházeli nová pracovní místa.



Autorkou je Betsey Stevensonová



Zdroj: Bloomberg