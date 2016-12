Italským bankám chybí 52 miliard eur. Záchranný program nestačí

Italské banky potřebují na ozdravění nejméně 52 miliard eur. To je podstatně více, než kolik pro ně nyní chystá vláda. Ta připravuje záchranný balík v objemu „jenom“ 20 miliard eur, jak v pondělí potvrdil italský ministr financí Pier Carlo Padoan.

Částka ukazuje, jak moc budou banky zřejmě muset zvýšit rezervy proti úvěrovým ztrátám, aby mohly odprodat problémové úvěry. V celkové sumě je už zahrnuto 5 miliard eur, které sev posledních měsících snaží složitě získat aktuálně asi nejchuravější z italských bank Monte dei Paschi di Siena. Největší italská banka UniCredit bude muset svoje rezervy zvýšit o 8 miliard eur, než přikročí k prodeji llasifikovaných úvěrů nejhorší kategorie za 18 miliard eur. Také těchto 8 miliard je v částce, sestavené agenturou Bloomberg, zahrnuto.

Italská vlád v pondělí požádala parlament o souhlas s půjčkou až 20 miliard eur, aby se za oslabený bankovní sektoru mohla případně zaručit. Peníze by mohla použít jako záruku za dostatečnou likviditu v bankovním systému.

Italská Banca Monte dei Paschi di Siena tvrdí, že pokud nedostane pomoc, mohla by vyčerpat likviditu během čtyř měsíců. Obchodování s titulem bylo po tomto sdělení pozastaveno. Naposledy na burze v Miláně ztrácely více než 18 procent.

Paola Sabbioneová, analytička německé banky Deustche Bank tvrdí, že 20 miliard navrhovaných vládou nestačí. Záchranný program by se podle ní musel blížit 30 miliardám, aby bylo možné italskou krizi se špatnými úvěry řešit. Dvacet miliard eur by v takovém případě musely najít italské banky. Zbytek do 52 miliard eur by zbylo na vládě.

Podle dat italské centrální banky držely italské bankovní domy ke konci června špatné úvěry za 356 miliard eur. Rezervy proti jejich nesplácení činily 165 miliard eur.

Zdroje: BBG, RTRS