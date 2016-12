Hart: Euro byla chyba. EU má ještě šanci na přežití, ale musí upustit od centralizace

Oliver Hart, který je jedním ze dvou letošních laureátů Nobelovy ceny za ekonomii, uvedl, že projekt eura byl chybný, protože ekonomiky jednotlivých zemí eurozóny jsou příliš odlišné, než aby mohly být svázány ve spolku s jednou měnou.Podle Harta by to nebyla žádná smutná věc, pokud by Evropa tuto myšlenku časem opustila. EU zašla příliš daleko ve svých snahách po centralizaci a naopak by měla jít cestou decentralizace. V takovém případě by měla EU šanci na přežití a prosperitu. Pokud bude naopak v centralizaci tvrdošíjně pokračovat, tak s největší pravděpodobností selžeHart také uvedl, že Britové učinili velice chytré rozhodnutí se tohoto projektu neúčastnit.