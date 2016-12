Top obchod roku 2017? Sázka na českou korunu

Česká koruna v úvodu úterního obchodování zůstává pevně zakotvena u hladiny 27,02 k euru a v důsledku útoků v Berlíně a posunu hlavního měnového páru eurodolaru pod 1,0385 EURUSD oslabuje k dolaru nad 26,00 CZKUSD. Jasným top obchodem roku 2017 je česká koruna podle bank JPMorgan či UBS. Jaký scénář tuzemské měně předpovídají?

Česká národní banka zasedne k měnovému jednání tento čtvrtek 22. prosince. Podle analytiků a ekonomů v anketě Bloomberg změnu nastavení měnové politiky neprovede a potvrdí, že kurzový závazek na české koruně k euru neukončí před momentem, kdy inflace bezpečně zamíří k 2% cíli.

Podle banky Goldman Sachs, na jejíž slova upozorňuje agentura Bloomberg, může ČNB řešit problém dosažení inflačního cíle již v průběhu prvního čtvrtletí roku 2017. „Už dříve ČNB uvedla, že je připravena čelit spekulativnímu tlaku zavedením negativních sazeb. Je to možností, ale nejisté co do efektu,“ uvádí Bloomberg slova Kevina Dalyho, stratéga Goldman Sachs v Londýně.

Podle průzkumu, který provedla banka Nomura, investoři očekávají posun kurzu koruny k euru o 3 až 5 procent do blízkosti 25,8 koruny za euro. „Mnozí jsou již v pozici, část ale ještě vyčkává, trh se tedy může dále pohnout,“ soudí stratég banky Peter Attard Montalto.

JPMorgan, uvádí Bloomberg, doporučila prodávat euro proti české koruně s cílovou úrovní 26,00 koruny za euro, kterou očekává záhy po opuštění kurzového závazku ČNB na koruně vůči euru. Pro moment, kdy se tak stane, si nechává otevřený prostor: „do posledního čtvrtletí příštího roku“. Konkrétní postoj JPMorgan dle stratéga Paula Meggyesiho? Short EURCZK forward, prodej 26,6883, expirace 27. listopad 2017, uvádí Bloomberg.





Prodej 12měsíčního forwardu na EURCZK je top obchodem roku 2017 také podle stratéga UBS Bhanu Bawejy. „Naším základním scénářem je konec kurzového závazku ve druhé polovině příštího roku. Ač existuje riziko odkladu tohoto okamžiku do roku 2018, jeví se v tuto chvíli minimální,“ přepisuje slova z UBS Bloomberg.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.0180 -0.0111 27.0570 26.9955 CZK/USD 26.0205 0.1540 26.0425 25.9140 HUF/EUR 311.3750 -0.0867 311.8700 310.9800 PLN/EUR 4.4115 -0.1359 4.4274 4.4069

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2155 -0.6489 7.2322 7.2072 JPY/EUR 122.6060 0.5654 122.8900 122.2690 JPY/USD 118.0680 0.8353 118.2200 117.6690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8390 -0.0369 0.8400 0.8380 CHF/EUR 1.0687 0.0187 1.0691 1.0677 NOK/EUR 9.0375 0.0022 9.0438 9.0261 SEK/EUR 9.7217 -0.5179 9.7662 9.7143 USD/EUR 1.0383 -0.1731 1.0400 1.0377

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3819 0.1250 1.3819 1.3767 CAD/USD 1.3422 0.1717 1.3423 1.3402

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny