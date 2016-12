Odvážný návrh Paula Ryana na dovozní DPH

Jedním z dalších mnoha problémů, co pálí Ameriku, jsou více než 2 biliony dolarů, jež firmy drží mimo USA. Jedná se o zahraniční zisky, které nepodléhají zdanění, dokud se je nerozhodnou přivést zpět domů. A to se podnikům při současném nastavení daňových sazeb rozhodně nevyplatí, a tudíž ani nechce. Kromě 35 procentní federální korporátní daně totiž musí odvádět část zisku i na úrovni jednotlivých států či municipalit. Celkově si tak strýček Sam ukrojí z pomyslného koláče téměř 40% (39,6%). 1 Donald Trump sice plánuje jednorázovou repatriaci zisků při „pouhém“ 10% zdanění, neřeší to ale problém do budoucna. Dle deníku The Economist proto Paul Ryan přišel s tím, že by daň na zahraniční zisky zrušil úplně. A aby federální rozpočet nepřišel zkrátka, tak současně navrhl zavést daň z přidané hodnoty na importy do USA. Ty momentálně podléhají pouze nepříliš vysokému lokálnímu zdanění.



A co to má společného s obchodem a obchodní bilancí? Úplně všechno. Uvalení DPH na dovozy by totiž fungovalo podobně jako importní clo a zrušení korporátní daně jako subvence pro vývozce. Na jedné straně by tato politika působila ve směru narovnání schodku obchodní bilance. Na té druhé by ale rovněž vedla ke zhodnocení dolaru, což by mělo naprosto opačný efekt. Celkový výsledek by pak závisel na výši zdanění a míře apreciace dolaru. Jeho posilování by ale mělo být postupné, a z krátkodobého hlediska by tak došlo ke snížení obchodního deficitu. Daň z přidané hodnoty by také přinesla značný objem finančních prostředků do rozpočtu, což by umožnilo alespoň částečně financovat Trumpovu fiskální expanzi.





A když už jsme za oceánem, tak Amerika si oficiálně zvolila Donalda Trumpa svým prezidentem. 38 volitelů z Texasu ho posunulo přes nutnou hranici 270 hlasů. A třebaže Hillary Clinton v listopadovém popular vote získala o 2,8 milionu více hlasů, tak se neočekávalo, že by mělo dojít k nějakému překvapení a rebelii volitelů. To ostatně naznačovaly i průzkumy veřejného mínění, podle kterých důvěra v Donalda Trumpa prudce vzrostla.



Roman Sedmera